Atlético-Man. United 1-1: Elanga risponde a João Félix

All’Estadio Metropolitano, nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League, termina in parità la sfida tra l’Atlético Madrid e il Manchester United. Tanti rimpianti per i Colchoneros, a lungo padroni del match e quasi mai in difficoltà contro i Red Devils sottotono: finisce 1-1.

Momenti chiave 7' João Félix sblocca il risultato con un potente colpo di testa

45' Un colpo di testa di Vrsaljko sfiora il raddoppio centrando la traversa

80' Elanga pareggia cinque minuti dopo essere entrato

87' Il subentrato Griezmann centra un altro legno

I padroni di casa partono forte e al 7’ passano subito in vantaggio: cross di Renan Lodi dalla sinistra e tocco vincente di João Félix, abile a superare David de Gea, grande ex del match, con uno splendido colpo di testa che termina in rete dopo aver toccato la parte interna del palo.

Primo tempo decisamente deludente per lo United, che non incide mai in attacco e, nel finale, rischia di subire anche il secondo gol. A salvare i Red Devils ci pensa la traversa, che respinge il tentativo di Šime Vrsaljko, reso quasi letale dalla deviazione di Victor Lindelöf.

PlayStation® Player of the Match: João Félix (Atlético)

"Ha segnato un gol fantastico, ha corso parecchio e ha mostrato grande qualità".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Joao Felix Getty Images

La musica non cambia neanche a inizio ripresa, con i Colchoneros più aggressivi e più reattivi. Gli inglesi provano a scuotersi con il passare dei minuti e, pur faticando tanto nella costruzione del gioco, all’80’ puniscono la prima disattenzione della formazione di Diego Simeone. Assist di Bruno Fernandes e diagonale chirurgico di Anthony Elanga, che cinque minuti dopo essere entrato batte Jan Oblak e ristabilisce la parità.

Rio Ferdinand, BT Sport "Lo United non avrebbe firmato per questo risultato prima della partita, ma stasera è stato fortunato. Cercava una prestazione migliore, con più intensità e coesione, ma non l'ha trovata. E' finita però 1-1, un buon risultato".

La squadra di Diego Simeone era passata in vantaggio con un gol del portoghese Joao Felix Getty Images

L’Atlético si rituffa in avanti, ma deve fare i conti con la sfortuna e con la seconda traversa della serata, che ferma il mancino a giro di Antoine Griezmann. A Madrid termina 1-1.

A seguire

Formazioni

Atlético: Oblak; J.M. Giménez, Savić, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi (Lemar 76'); Correa, João Félix (Griezmann 76')

Manchester United: De Gea; Lindelöf (Wan-Bissaka 66'), Varane, Maguire, Shaw (Alex Telles 67'); Fred, Pogba (Matić 66'); Rashford (Elanga 75'), Bruno Fernandes, Sancho (Lingard 82'); Ronaldo