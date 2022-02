Lazio - Porto, UEFA Europa League: storia della partita, statistiche e precedenti

La qualificazione è in bilico dopo il 2-1 per il Porto contro la Lazio, che punta sul fattore campo per raggiungere gli ottavi di UEFA Europa League.

• Entrambe le squadre hanno avuto una delusione davanti al loro pubblico alla sesta giornata delle rispettive fasi a gironi. La Lazio ha pareggiato 0-0 a Roma contro il Galatasaray, rimanendo al secondo posto nel Gruppo E di UEFA Europa League, mentre il Porto ha mancato la quinta qualificazione consecutiva dalla fase a gironi di UEFA Champions League perdendo 3-1 in casa contro l'Atlético de Madrid, che invece ha superato il turno a sue spese.

Precedenti

• All'andata, la Lazio si è portata in vantaggio con Mattia Zaccagni (primo gol in Europa) ma è stata colpita prima e dopo l'intervallo da Toni Martínez, perdendo 2-1. Anche il giocatore spagnolo non aveva mai segnato nelle competizioni UEFA.



• Questa è la seconda volta che i due club si affrontano in competizioni UEFA. La prima è stata nella semifinale di Coppa UEFA 2002/03, quando il Porto di José Mourinho ha superato la Lazio di Roberto Mancini vincendo in rimonta per 4-1 l'andata in Portogallo prima di pareggiare 0-0 a Roma. Il Porto quell'edizione ha poi vinto la coppa battendo il Celtic nella finale di Siviglia.

• La Lazio è imbattuta in casa contro avversarie portoghesi e ha vinto cinque partite su cinque, l'ultima delle quali per 2-0 contro lo Sporting CP nella fase a gironi di UEFA Europa League 2011/12.

• Il Porto ha affrontato 37 volte una squadra italiana, con un bilancio di V12 P10 S15. Fuori casa, il suo bilancio è V4 P4 S9: l'ultima trasferta in Italia è stata quella di questo autunno contro l'AC Milan e si è conclusa 1-1. Allo stadio Olimpico, il suo bilancio è V1 P1 S1, con una vittoria e una sconfitta contro la Roma e un pareggio contro la Lazio.

• Il bilancio della Lazio nei confronti a eliminazione diretta contro avversarie portoghesi è V3 S2, mentre quello del Porto contro le italiane è V7 S4. Il Porto ha anche perso le ultime due finali europee contro formazioni italiane: 2-1 contro la Juventus in Coppa delle Coppe 1984 e 1-0 contro l'AC Milan in Supercoppa UEFA 2003.

Stato di forma

Lazio

• Sesta in Serie A nello scorso campionato, la Lazio del neo allenatore Maurizio Sarri è tornata per la nona volta (record condiviso) nella fase a gironi di UEFA Europa League. Nel 2020/21, la Lazio al tempo allenata da Simone Inzaghi ha giocato in UEFA Champions League dove però è uscita agli ottavi per mano degli allora campioni in carica del Bayern Monaco (1-4 c, 1-2 t).

• La Lazio ha perso la prima partita del Gruppo E di UEFA Europa League per 1-0 in casa del Galatasaray, ma da allora è rimasta imbattuta raccogliendo sei punti contro la Lokomotiv Moskva (2-0 c, 3-0 t) e due contro il Marseille (0-0 c, 2-2 t) prima dello 0-0 interno alla sesta giornata contro la formazione turca che ha così chiuso il girone con tre punti di vantaggio sulla squadra di Sarri.

• Finalisti in Coppa UEFA 1997/98 e battuti dall'Inter, i biancocelesti partecipano alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League per la settima volta. Usciti ai sedicesimi in tre delle sei precedenti partecipazioni, compresa l'ultima volta contro il Siviglia nel 2018/19 (0-1 c, 0-2 t), la migliore prestazione nella competizione è stata nel 2012/13 e 2017/18 quando sono arrivati sino ai quarti di finale.

• Il bilancio casalingo della Lazio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V5 P2 S4. I biancocelesti non hanno ancora subito gol nelle tre gare casalinghe di questa stagione (V1 P2).

• La Lazio ha totalizzato quattro qualificazioni e cinque eliminazioni quando ha perso fuori casa all'andata. Nell'occasione più recente, ha eliminato l'FCSB ai sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18 (0-1 t, 5-1 c). Il suo bilancio dopo un 2-1 è V1 S1: la sconfitta è arrivata contro il Lione al secondo turno di Coppa UEFA 1995/96 (0-2 c), la vittoria contro l'FC Copenhagen nelle qualificazioni di UEFA Champions League 2001/02 (4-1 c).

Porto

• Il Porto è arrivato secondo nella Liga portoghese 2020/21, a cinque punti dai campioni dello Sporting CP, e ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League dove è stato eliminato dai futuri campioni del Chelsea con entrambe le partite giocate a Siviglia (0-2 h, 1-0 t).

• Il Porto ha raccolto appena cinque punti nella fase a gironi di questa edizione di UEFA Champions League - otto meno della passata stagione - e si è comunque presentato all'ultima giornata al secondo posto del Gruppo B dietro al Liverpool. Tuttavia, con la sconfitta per 1-3 contro l'Atlético all'Estádio do Dragão i portoghesi si sono piazzati al terzo posto, a un punto dal fanalino di coda AC Milan, contro cui hanno ottenuto l'unica vittoria del girone (1-0 in casa alla terza giornata).

• Questa è la sesta volta in cui il Porto partecipa alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Vincitori del torneo nella loro stagione d'esordio sotto la guida di André Villas-Boas nel 2010/11, hanno perso tre volte ai sedicesimi di finale da allora, superandoli solo nel 2013/14 quando ha poi perso ai quarti di finale contro i futuri campioni del Siviglia (1-0 c, 1-4 t).

• Il Porto ha vinto le prime tre trasferte della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (sempre nel 2010/11) ma non ha più vinto nelle sette gare successive, perdendo le ultime tre. Inoltre, non vince fuori casa nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dal 5-2 contro lo Spartak Moskva al ritorno dei quarti del 2010/11, per una striscia di 15 gare senza successi (P4 S11).

• Il Porto ha superato il turno 35 volte su 43 dopo aver vinto in casa all'andata. Quando si è imposto 2-1, il suo bilancio è V3 S2. Il successo della scorsa stagione contro la Juventus ai gol in trasferta è stato paragonato a quello contro il Manchester United agli ottavi di UEFA Champions League 2003/04 (1-1 t) che ha preceduto il trionfo finale con José Mourinho in panchina.

Variazioni rose UEFA Europa League

Lazio

Entrate: André Anderson, Jovane Cabral (Sporting CP, loan), Dimitrije Kamenović

Uscite: Tommaso di Fusco (Cosenza, prestito), Gonzalo Escalante (Alavés, prestito), Vedat Muriqi (Mallorca, prestito), Michele Riosa (Ascoli)

Porto

Entrate: Galeno (Braga), Rúben Semedo (Olympiacos, prestito), Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira, prestito)

Uscite: Jesús Corona (Sevilla), Luis Díaz (Liverpool), Nanu (Dallas, prestito), Sérgio Oliveira (Roma, prestito)

Collegamenti e curiosità

• L'allenatore del Porto, Sergio Conceição, ha giocato con la Lazio dal 1998 al 2000 e poi nuovamente nel 2003/04. Nella prima parentesi alla Lazio ha vinto Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Serie A e Coppa Italia.

• Felipe Anderson della Lazio ha giocato dieci partite in tutte le competizioni col Porto in prestito nel 2020/21.

• Il difensore del Porto, Iván Marcano, ha giocato nel 2018/19 in Italia con la Roma, disputando nove partite in Serie A ma nessuna contro la Lazio.

• Sergej Milinković-Savić (Lazio) e Marko Grujić (Porto) giocano entrambi nella nazionale serba.

• Grujić e Lucas Leiva della Lazio hanno giocato insieme al Liverpool dal 2016 al 2018.

• A gennaio, il nazionale capoverdiano Jovane Cabral è passato alla Lazio in prestito dallo Sporting CP, con cui ha vinto il campionato portoghese 2020/21. A gennaio 2021 ha segnato due gol da subentrato nella semifinale di Coppa di Lega vinta 2-1 contro il Porto.

• Galeno, approdato al Porto a gennaio, è stato il capocannoniere ex equo della fase a gironi di UEFA Europa in autunno con sei gol per il Braga.

• Questa sarà la 78esima partita della Lazio in UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi). Solo il Villarreal (88) ha giocato più partite nella competizione.

Calci di rigore

• La Lazio non è mai arrivata ai rigori nelle competizioni UEFA.

• Il bilancio del Porto ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S2:

3-5 contro Sampdoria, quarti di Coppa delle Coppa UEFA 1994/95

8-7 contro Once Caldas, Coppa Intercontinentale 2004

1-4 contro Schalke, ottavi di UEFA Champions League 2007/08