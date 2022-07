Guida al turno principale di Futsal EURO U19: Croazia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Ucraina qualificate

Il turno principale dei Campionati Europei UEFA Under 19 di Futsal ha decretato le sette vincitrici dei gironi che parteciperanno alle Finals a Jaén insieme alla Spagna padrona di casa dal 4 al 10 settembre.

Le squadre qualificate Croazia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna (padrona di casa/campione in carica), Ucraina

Andorra e Montenegro hanno superato il turno preliminare dello scorso novembre e si sono unite alle squadre che hanno cominciato il loro cammino in questa fase. Tutti e sette i gironi sono stati disputati sotto forma di mini-tornei in sede unica e sono stati superati dai vicecampioni della Croazia, dalle semifinaliste del 2019 Polonia e Portogallo, dall'Ucraina e da tre squadre che non si erano qualificate per l'edizione inaugurale a Riga: Francia, Italia e Romania.

Turno principale: risultati

Finale 2019: Croazia - Spagna 1-6

Gruppo 1

Qualificata: Italia

Altre partecipanti al girone: Turchia (squadra ospitante), Montenegro, Olanda

Gruppo 2

Qualificata: Portogallo (squadra ospitante)

Altre partecipanti al girone: Repubblica ceca, Grecia, Cipro

Gruppo 3

Qualificata: Francia

Altre partecipanti al girone: Serbia (squadra ospitante), Slovenia, Ungheria

Gruppo 4

Qualificata: Polonia

Altre partecipanti al girone: Bosnia-Erzegovina, Finlandia (squadra ospitante), Kazakistan

Gruppo 5*

Qualificata: Romania

Altre partecipanti al girone: Slovacchia, Georgia

*Modifiche al girone dopo la sospensione della Russia

Gruppo 6

Qualificata: Ucraina

Altre partecipanti al girone: Belgio, Moldavia (squadra ospitante), Andorra

La Croazia è vicecampione in carica

Gruppo 7*

Qualificata: Croazia (squadra ospitante)

Altre partecipanti al girone: Lettonia, Azerbaigian

*Girone modificato per il ritiro della Bielorussia

Le sette vincitrici dei gironi accedono alle fasi finali insieme alla Spagna padrona di casa.

Andorra e Montenegro hanno superato il turno preliminare: per la prima volta nella storia, una squadra nazionale di Andorra ha superato un turno in una competizione UEFA-FIFA per squadre nazionali di calcio o futsal a tutti i livelli.

Limite di età

I giocatori possono partecipare alla competizione se sono nati il o dopo l'1 gennaio 2002, data originariamente fissata quando la competizione doveva concludersi con un torneo finale nel settembre 2021. La competizione biennale tornerà negli anni dispari dalla prossima edizione, con la fase finale nel 2023.