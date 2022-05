Statistiche di Europa Conference League: i protagonisti degli spareggi di andata

UEFA.com pubblica una serie di statistiche che mettono in evidenza l'elevato tasso tecnico della UEFA Europa Conference League, la più nuova competizione europea per club.

In questo articolo presentato da Swissquote, esaminiamo i dati delle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta per vedere i giocatori che hanno ottenuto i migliori punteggi.



Passaggi completati

Highlights: Celtic - Bodø/Glimt 1-3

108: Cameron Carter-Vickers (Celtic)

107: Carl Starfelt (Celtic)

89: Callum McGregor (Celtic)

87: Jacob Rasmussen (Vitesse)

81: Jannik Vestergaard (Leicester)

Cross

Highlights: Rapid Wien - Vitesse 2-1

4: Josip Juranović (Celtic)

4: Jota (Celtic)

4: Maximilian Wittek (Vitesse)

3: Marko Vešović (Qarabağ)

3: Andrija Živković (PAOK)

Palloni recuperati

Highlights: Sparta Praha - Partizan 0-1

13: Çağlar Söyüncü (Leicester)

10: Philipp Max (PSV Eindhoven)

10: Josip Juranović (Celtic)

10: Dávid Hancko (Sparta Praha)

Disimpegni

Highlights: PSV - Maccabi Tel-Aviv 1-0

11: Marius Høibråten (Bodø/Glimt)

9: Henrik Dalsgaard (Midtjylland)

9: Idan Nachmias (Maccabi Tel-Aviv)

8: Çağlar Söyüncü (Leicester)

8: Emanuel Aiwu (Rapid Wien)

Parate

Highlights: Leicester - Randers 4-1

12: Patrik Carlgren (Randers)

5: Luka Gugeshashvili (Qarabağ)

5: Daniel Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

5: Nikita Haikin (Bodø/Glimt)

4: Paul Gartler (Rapid Wien)