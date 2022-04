Ottavi di finale UEFA Youth League: Atlético, Liverpool, Salzburg, Benfica, Juventus, Paris e Dortmund qualificate, Dynamo-Sporting il 7 aprile

Proseguono gli ottavi di finale di UEFA Youth League, che avvicinano le contendenti alla fase finale a quattro squadre in programma al Colovray Stadium di Nyon il 22 e 25 aprile.

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund hanno conquistato i primi due posti ai quarti il 1° marzo, mentre il giorno dopo è stato il turno di Benfica, Juventus, Liverpool e Salisburgo. L'Atlético ha poi eliminato i campioni in carica del Real Madrid in un derby emozionante.

Il sorteggio ha definito anche il cammino dei turni successivi, con un potenziale derby tra Sporting CP e Benfica ai quarti di finale. Lo Sporting giocherà contro la Dynamo Kyiv giovedì a Bucarest.

Giovedì 7 aprile

Dynamo Kyiv - Sporting CP (14:00 CET, Bucarest)

• Lo Sporting è agli ottavi per la prima volta.

• La Dynamo non si è mai qualificata per i quarti in precedenza.

Mercoledì 2 marzo

Highlights ottavi UEFA Youth League: Manchester United-Borussia Dortmund 2-2 (1-3 rigori)

AZ Alkmaar - Juventus 0-0 (4-5 dcr)

Midtjylland - Benfica 2-3

Liverpool - Genk 1-1 (4-3 dcr)

Žilina - Salzburg 1-1 (3-4 dcr)

Real Madrid - Atlético 2-3

La Juventus ha raggiunto i quarti per la prima volta trasformando il rigore decisivo con Bayren Strijdonck, ex AZ.

Il Benfica, tre volte vicecampione, partecipa ai quarti per la sesta volta ed eguaglia (provvisoriamente) il record del Real Madrid.

Dopo due eliminazioni consecutive agli ottavi, il Liverpool è approdato ai quarti grazie al successo sul Genk, che partecipava a questo turno per la prima volta.

Il Salzburg, campione nel 2016/17, è l'ultima squadra ex vincitrice ancora in corsa dopo aver piegato ai rigori lo Žilina, prima formazione slovacca ad approdare agli ottavi.

Pablo Barrios, cresciuto nel Real Madrid, ha firmato due gol e un assist contro la sua ex squadra, regalando all'Atlético successo nel derby e qualificazione ai quarti.

Martedì 1 marzo

Paris Saint-Germain - Sevilla 2-0

Manchester United - Borussia Dortmund 2-2 (1-3 rigori)

Il Paris, vicecampione nel 2015/15, ha trasformato due rigori e ha raggiunto i quarti di finale per la terza volta.

Jamie Bynoe-Gittens ha portato il Dortmund in vantaggio e ha trasformato il rigore che ha regalato al BVB la prima qualificazione ai quarti