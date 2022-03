Ottavi di finale UEFA Youth League: passano Paris e Dortmund, poi derby di Madrid

Gli ottavi di finale di UEFA Youth League riducono di un turno la distanza dalla fase finale a quattro squadre che si giocherà al Colovray Stadium di Nyon il 22 e 25 aprile.

Il Paris Saint-Germain ha superato il Sevilla, il Borussia Dortmund ha vinto sul campo del Manchester United. Tra le sfide di cartello spicca quella tra Real Madrid e Atlético per la seconda volta gli ottavi, e quella tra il Genk (una delle quattro squadre all'esordio in questa fase), reduce dalla prestigiosa vittoria contro i due volte campioni del Chelsea, e il Liverpool.

Il sorteggio ha definito anche il cammino dei turni successivi, con Sporting CP e Benfica che potrebbero potenzialmente sfidarsi in un derby di Lisbona nei quarti di finale del 15 e 16 marzo.

La strada per le finali di Nyon Quarti di finale (15/16 marzo) AZ Alkmaar/Juventus - Liverpool/Genk

Paris - Žilina/Salzburg

Dynamo Kyiv/Sporting CP - Midtjylland/Benfica

Dortmund - Real Madrid/Atlético Sorteggio semifinale (22 aprile, Nyon) 1 AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk - Dynamo Kyiv/Sporting CP/Midtjylland/Benfica

2 Dortmund/Real Madrid/Atlético - Paris/Žilina/Salzburg Finale (25 aprile, Nyon) Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1

Gli accoppiamenti degli ottavi

UEFA Youth League: le squadre degli ottavi

Martedì 1 marzo



Paris Saint-Germain - Sevilla 2-0

Manchester United - Borussia Dortmund 2-2 (1-3 rigori)



Mercoledì 2 marzo

AZ Alkmaar - Juventus

Midtjylland - Benfica

Liverpool - Genk

Žilina - Salzburg

Real Madrid - Atlético

Mercoledì 9 marzo

Dynamo Kyiv - Sporting CP

Niente supplementari Le sfide degli ottavi, quarti, semifinali e finale si giocheranno tutte in gare uniche a eliminazione diretta. Se il risultato resterà in pareggio dopo i tempi regolamentari, non si andrà ai supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

• Questo è il secondo derby di Madrid agli ottavi: il Real ha battuto l'Atlético 2-1 nel 2018/19.

• Il Real Madrid ha raggiunto almeno gli ottavi in tutte e otto le edizioni (una volta più dell'Atlético). Inoltre vincendo il titolo potrebbe eguagliare il record di Chelsea e Barcellona con due trofei. Il Real detiene anche il record di qualificazioni ai quarti con sei.

• Anche il Salzburg è una ex vincitrice.

• Il Benfica è arrivato secondo tre volte; anche il Paris è arrivato in finale in passato.

• Il Benfica ha vinto in casa del Midtjylland negli spareggi del 2016/17 per 6-5 ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari, arrivando poi alla sua seconda finale.

• Il Liverpool ha affrontato il Genk nella fase a gironi 2019/20, quando entrambe hanno vinto la partita in trasferta. Il Liverpool ha vinto 2-0 in Belgio mentre due settimane dopo il Genk si è imposto 1-0 in Inghilterra.

• L'AZ è all'esordio in questa stagione.

• Lo Žilina è la prima squadra slovacca in assoluto a raggiungere gli ottavi.

• Anche Genk e Sporting sono agli ottavi per la loro prima volta.

• Dynamo e Juventus, puntano alla prima qualificazione ai quarti.