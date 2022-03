Ottavi di finale UEFA Youth League: Atlético, Liverpool, Salzburg, Benfica, Juventus, Paris e Dortmund qualificate

Proseguono gli ottavi di finale di UEFA Youth League, che avvicinano le contendenti alla fase finale a quattro squadre in programma al Colovray Stadium di Nyon il 22 e 25 aprile.

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund hanno conquistato i primi due posti nei quarti martedì, mentre mercoledì è stato il turno di Benfica, Juventus, Liverpool e Salisburgo. In serata, l'Atlético ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid.

Il sorteggio ha definito anche il cammino dei turni successivi, con un potenziale derby tra Sporting CP e Benfica ai quarti di finale del 15 e 16 marzo.

La strada per la fase finale a Nyon

Mercoledì 2 marzo

AZ Alkmaar - Juventus 0-0 (4-5 dcr)

Midtjylland - Benfica 2-3

Liverpool - Genk 1-1 (4-3 dcr)

Žilina - Salzburg 1-1 (3-4 dcr)

Real Madrid - Atlético 2-3

Martedì 1 marzo

Paris Saint-Germain - Sevilla 2-0

Manchester United - Borussia Dortmund 2-2 (1-3 rigori)

Mercoledì 9 marzo

Niente supplementari

Le sfide degli ottavi, quarti, semifinali e finale si giocheranno in gare uniche a eliminazione diretta. Se il risultato resterà in parità dopo i tempi regolamentari, non si andrà ai supplementari ma direttamente ai calci di rigore.