Porto-Lazio 2-1: Toni Martínez rimonta i Biancocelesti

All’Estádio do Dragão, la Lazio si arrende 2-1 nel primo round degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Non basta un lampo di Mattia Zaccagni, alla fine la spunta il Porto, trascinato dalla doppietta di Toni Martínez.

I padroni di casa cercano di partire subito forte, ma i Biancocelesti sono bravi a gestire la pressione degli avversari, senza correre rischi e con la giusta personalità nel possesso palla. Al primo tentativo, sfruttando un ottimo schema su calcio d’angolo, la Lazio passa in vantaggio: assist di Luis Alberto e tocco vincente di Zaccagni, che, al 23’, sblocca il match con uno splendido colpo di tacco. La risposta del Porto non si fa attendere, ma Pepê, a tu per tu con Thomas Strakosha, ci prova con un "cucchiaio" troppo debole, consentendo a Luis Felipe il recupero sulla linea di porta.



Un gol di Mattia Zaccagni nel primo tempo aveva portato la Lazio in vantaggio sul campo del Porto Getty Images

La partita si apre e aumentano le occasioni. La formazione di Maurizio Sarri va a un passo dal raddoppio con Sergej Milinković-Savić, fermato, però, da un grande intervento di Diogo Costa. Il Porto, scampato il pericolo, trova il pari, al 37’, con un potentissimo colpo di testa di Toni Martínez, che, sul cross dalla destra di João Mário, trova l’angolino e trafigge l’incolpevole Strakosha.

I ragazzi dell'ex Sérgio Conceição ribaltano il match a inizio ripresa: i protagonisti sono gli stessi dell’1-1, vale a dire João Mário, ancora in versione rifinitore, e Toni Martínez, spietato in area di rigore. Il numero 29 sfiora anche il tris, costringendo Strakosha a una parata molto complicata.

Dopo un'evidente fase di sbandamento, gli ospiti ritrovano equilibrio e nel finale si riaffacciano in avanti. La Lazio ci prova, ma non riesce a trovare la rete del pareggio: a Oporto decide la doppietta di Toni Martínez.

Porto - Lazio: flashback semifinale 2003

FORMAZIONI

Porto: Diogo Costa; João Mário (88' Bruno Costa), Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Otávio, Grujić (46' Galeno), Uribe, Pepê (88' Eustáquio); Fabio Vieira (46' Vitinha), Toni Martínez (68' Evanilson)

Lazio: Strakosha; Marušić, Luiz Felipe, Patric, Radu (72' Hysaj); Milinković-Savić, Lucas Leiva (68' Cataldi), Luis Alberto (83' Bašić); Pedro (84' Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (84' Raúl Moro)

Marcatori: Zaccagni 23', Toni Martínez 37' e 49'

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Ola)