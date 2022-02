Atalanta-Olympiacos 2-1, la ribalta Djimsiti

Berat Djimsiti segna due gol nel giro di altrettanti minuti nel secondo tempo e l'Atalanta piega l'Olympiacos 2-1 nella sfida di andata dopo che la squadra greca era passata in vantaggio nel primo tempo con Tiquinho Soares.

L’Atalanta cerca subito di spingere. La prima occasione è per Luis Muriel che calcia di prima intenzione sul centro di Giuseppe Pezzella ma non inquadra la porta. Poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova Rafael Tolói in acrobazia, ma anche lui manda fuori.

La precisione non manca invece all’Olympiacos che al 16’ passa in vantaggio. Yann M’Vila recupera il possesso sulla trequarti difensiva e avvia il contropiede, orchestrato da Henry Onyekuru e Giorgos Masouras: Soares riceve, si accentra ai venti metri e calcia in condizioni di precario equilibrio, disegnando comunque una traiettoria che si insacca all'angolino basso.

Il gol di Soares Getty Images

L’Atalanta va un po’ in confusione. Muriel sbaglia un passaggio orizzontale in fase di disimpegno e serve involontariamente Onyekuru: il numero 7 salta Tolói e calcia col sinistro dal limite mandando però a lato da posizione favorevole.

La pressione dell’Atalanta aumenta con cross pericolosi che arrivano con continuità all’interno dell’area greca. Manca però la zampata vincente. E quando Matteo Pessina la mette dentro, c’è la bandierina del guardalinee alzata ad annullare il pari orobico. Si va così al riposo con l’Olympiakos in vantaggio di un gol.

Gian Piero Gasperini inserisce Teun Koopmeiners e Jeremie Boga richiamando in panchina Muriel e Pessina. Boga si rende subito protagonista di un grande spunto ma Tomáš Vaclík si distende in tuffo e toglie la palla dall’angolino sul diagonale rasoterra dell’ivoriano. Il portiere dell’Olympiakos sventa anche la sassata su punizione da posizione defilata di Ruslan Malinovskyi.

La pressione dell’Atalanta diventa asfissiante e il pareggio arriva al 61' con il gran colpo di testa di Djimsiti sul corner di Malinovskyi. Passano due minuti e il difensore albanese segna ancora, sempre sugli sviluppi di un corner di Malinovskyi, ma stavolta di piede risolvendo una mischia.

Passati in vantaggio, gli uomini di Gasperini tolgono un po' il piede dall'accelatore e faticano a creare altre occasioni nitide per arrotondare il risultato. In Grecia sarà un'altra battaglia.