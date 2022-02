Sporting - Manchester City 0-5: Guardiola & Co. a un passo dai quarti

A Lisbona c'è troppo City per lo Sporting CP, che può solo arrendersi alla carica degli ospiti e chiudere la partita con cinque gol al passivo.

I momenti chiave della gara 7': Mahrez apre le marcature

17': Bernardo Silva raddoppia per il Man. City

32': Foden festeggia la 150ª presenza nel City con il terzo gol

44': Seconda rete personale di Bernardo Silva

52': Gol di testa di Bernardo Silva annullato per fuorigioco

58': Sterling firma uno spettacolare 5-0

Phil Foden esulta dopo il 3-0

La partita in pillole: City a cinque stelle

Il Manchester City segna cinque gol per la terza volta in UEFA Champions League 2021/22 e travolge lo Sporting in una gara a senso unico a Lisbona.

Ad aprire le marcature è Riyad Mahrez (gol inizialmente annullato ma poi confermato dal VAR), mentre Bernardo Silva raddoppia con uno splendido tiro di controbalzo sotto la traversa.

Bernardo Silva segna il suo primo gol della gara

Dopo il 3-0 di Phil Foden, Bernardo Silva segna il suo secondo gol prima dell'intervallo e il City chiude la prima frazione di gioco con quattro reti di vantaggio.

Raheem Sterling insacca il quinto gol con uno spettacolare tiro a giro poco prima del quarto d'ora della ripresa e blinda il successo degli ospiti.

Player of the Match: Bernardo Silva (Manchester City)

"Non solo ha segnato due gol, uno dei quali spettacolare, ma ha giocato un'ottima gara sotto tutti gli aspetti. Dopo l'uscita di Foden è diventato falso nove ed è rimasto altrettanto pericoloso. Una prestazione stupenda".

Gli osservatori tecnici UEFA

Serata difficile per Ricardo Esgaio e lo Sporting



Statistiche

• Il gol di Raheem Sterling è stato il numero 200 segnato dal Manchester City in UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale).

• Riyad Mahrez ha segnato 10 gol in UEFA Champions League dopo aver compiuto 30 anni. Solo Cristiano Ronaldo (16) ne ha realizzati di più nel suo 31esimo anno di vita.

• Lo Sporting non è riuscito a segnare per la seconda volta fra tutte le competizioni in questa stagione. L'altra gara senza gol all'attivo è stata quella persa contro gli Dortmund alla seconda giornata.

Raheem Sterling esulta dopo il gol

Formazioni

Sporting: Adán; Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro (Lúis Neto 82'), João Palhinha, Matheus Nunes, Mathues Reis; Sarabia (Bruno Tabata 75'), Paulinho (Slimani 75'), Pedro Gonçalves (Ugarte 50').

Man. City: Ederson; Stones (Zinchenko 61'), Rúben Dias, Laporte (Aké 84'), João Cancelo; Bernardo Silva (Delap 85'), Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden (Gündoğan 61'), Sterling.