Paris-Real Madrid 1-0: decide un super gol di Mbappé allo scadere

Al Parco dei Principi, il Paris Sant-Germain riesce a spuntarla in extremis sul Real Madrid. La squadra francesi ha il predominio per lunghi tratti e nel recupero trova il gol vittoria nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League, grazie a una splendida iniziativa di Kylian Mbappé. Il “muro” degli spagnoli crolla nel finale, nonostante un Thibaut Courtois in serata di grazia, capace di parare anche un rigore a Lionel Messi.

Primi minuti bloccati, poi inizia il monologo parigino. I padroni di casa, lentamente ma inesorabilmente, prendono in mano il pallino del gioco, costringendo gli spagnoli nella propria trequarti difensiva. L’occasione per spezzare l’equilibrio capita sui piedi di Mbappé, servito da uno splendido lancio di Messi: l’attaccante francese si presenta davanti alla porta, ma non riesce a superare Courtois, che salva il Real respingendo la conclusione in angolo.

La formazione di Carlo Ancelotti fatica ad alzare il baricentro e a costruire, ma il Paris non riesce a concretizzare l’evidente predominio territoriale e la netta supremazia nel possesso palla, con il primo tempo che scivola via senza particolari emozioni.

Lionel Messi del PSG ha sbagliato un rigore contro il Real Getty Images

Il copione non cambia nella ripresa, con il PSG che continua a fare la partita e sfiora subito il vantaggio, ancora con Mbappé, fermato nuovamente da Courtois, autore di un autentico miracolo. La pericolosità dei francesi aumenta in maniera esponenziale, ma l’estremo difensore ospite si conferma grande protagonista della serata, parando anche un calcio di rigore - concesso per un fallo di Dani Carvajal su Mbappé - a Messi.

La squadra di Mauricio Pochettino domina senza sosta e viene premiata all’ultimo assalto. Al 94’, infatti, arriva la rete che decide la partita: magia di Mbappé, che sguscia via tra Éder Militão e Lucas Vázquez e trafigge un incolpevole Courtois, regalando un meritatissimo successo ai suoi. L’1-0 finale, però, lascia tutto apertissimo: la qualificazione ai quarti si deciderà il 9 marzo, in Spagna.

Paris-Real Madrid: testa a testa ottavi

FORMAZIONI

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Danilo (87' Gueye), Paredes, Verratti; Mbappé, Messi, Di María (73' Neymar)

Real Madrid: Courtois; Carvajal (72' Lucas Vázquez), Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić (82' Valverde); Asensio (72' Rodrygo), Benzema (87'), Vinícius Júnior (82' Hazard)

Marcatori: 90'+4' Mbappé

Ammoniti: Casemiro, Verratti, Éder Militão, Mendy, Danilo, Kimpembe, Rodrygo, Paredes