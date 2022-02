Probabili formazioni e ultime notizie sulle squadre di Champions League: andata ottavi di finale

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football svelando le probabili formazioni per le gare di andata degli ottavi di UEFA Champions League.

Paris: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di María, Messi, Mbappé

Indisponibili: Ramos (polpaccio), Herrera (coscia)

In dubbio: Neymar (caviglia)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Indisponibili: Mariano Díaz (coscia)

In dubbio: Benzema (problema muscolare)

Diffidati: Casemiro, Mendy

Sporting CP: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Diffidati: Feddal, Matheus Nunes, João Palhinha, Pedro Porro

Man. City: Ederson; Stones, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Indisponibili: Walker (squalificato)

In dubbio: Jesus (problema muscolare), Grealish (tibia)

Diffidati: João Cancelo, De Bruyne

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Martínez

Indisponibili: Barella (squalificato), Gosens (coscia), Correa (coscia)

In dubbio: Bastoni (caviglia)



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Indisponibili: Bernardo (ginocchio), Junuzović (tallone), Okoh (ginocchio), Koita (ginocchio), Šeško (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Adeyemi, Camara, Seiwald, Ulmer

Bayern: Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski

Indisponibili: Neuer (ginocchio), Davies (cuore), Goretzka (ginocchio), Musiala (malattia), Stanišić (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Hernández

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Lo Celso, Parejo; Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma

Indisponibili: Gerard Moreno (polpaccio), Coquelin (tendine d'Achille), Peña (spalla)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Alberto Moreno, Parejo

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Locatelli, Zakaria, Rabiot; Dybala, Morata, Vlahović

Indisponibili: Chiesa (ginocchio)

In dubbio: Chiellini (polpaccio)

Diffidati: Cuadrado

Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulišić

Indisponibili: Chilwell (ginocchio)

In dubbio: James (coscia), Mount (caviglia), Loftus-Cheek (contusione)

LOSC: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Lihadji (coscia), Renato Sanches (pubalgia), Pied (spalla)

Diffidati: Fonte, Burak Yılmaz

