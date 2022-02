L'intervista: Presnel Kimpembe sulla sfida del suo Paris contro il Real Madrid agli ottavi di UEFA Champions League

Agli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Paris Saint-Germain affronterà i 13 volte campioni del Real Madrid in una sfida che promette spettacolo. UEFA.com ha intervistato uno dei protagonisti annunciati della partita, il 26enne difensore centrale del Paris, Presnel Kimpembe.

Sulla ripresa della UEFA Champions League

Non siamo mai davvero fuori forma. Anche se abbiamo un breve periodo di vacanza, siamo professionisti e continuiamo sempre a lavorare. Nonostante ci sia tempo per tornare in 'clima Champions League', ci alleniamo ogni giorno pensando alla partita col Real Madrid.

È fantastico poter giocare partite del genere. Questo è il motivo per cui facciamo questo lavoro. Dovremo essere pronti a giocare una grande partita se vogliamo battere una squadra come il Real.

Sul ruolo di Sergio Ramos

Se gli abbiamo chiesto del Real Madrid? Onestamente no. So che per lui sarà strano giocare contro il club con cui ha vinto tutto, ma adesso gioca al Paris Saint-Germain e spero che sarà al 100% quando affronteremo la sua ex squadra.

Sulla sfida contro il compagno di nazionale francese, Karim Benzema

Per me è difficile difendere contro Karim perché lui è un calciatore molto intelligente. Sa sempre come muoversi, come toccare il pallone ed evita l'uno contro uno. È sempre un passo avanti. Per difendere contro calciatori come lui bisogna giocare d'anticipo oppure essere subito sul posto al suo primo tocco. Lui però è abile e conosce bene i suoi avversari e sa come smarcarsi. Contro un avversario dalla classe mondiale come lui non sarà affatto una partita semplice.

Sulla sua esperienza con le stelle del Paris

Qui abbiamo giocatori di livello mondiale. Ho avuto l'opportunità di allenarmi con David Beckham, di giocare con [Zlatan] Ibra[himović], Maxwell, [Thiago] Motta. E oggi ho la fortuna di allenarmi e giocare con giocatori come [Lionel] Messi, Neymar, [Kylian] Mbappé.

Naturalmente tutti impariamo ogni giorno, soprattutto da giocatori come [Messi], non solo dal punto di vista calcistico ma anche di vita. Sono dei professionisti esemplari, mai in ritardo, seri e professionali.