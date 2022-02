Spareggi, Barcellona - Napoli: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Barcellona e Napoli si affrontano all'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League giovedì 17 febbraio.

Barcellona - Napoli in breve Quando: giovedì 17 febbraio (18:45 CET)

Dove: Camp Nou, Barcellona (Spagna)

Cosa: spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (ritorno 24 febbraio)

Vincente: si qualifica agli ottavi di finale di UEFA Europa League; chi perde esce dalle competizioni europee

Cosa devi sapere?

La prima partita del Barcellona in Coppa UEFA/UEFA Europa League dopo 18 anni non poteva essere più difficile. Il Napoli conosce la competizione a memoria e, dopo un paio di stagioni deludenti, è tornato a lottare per lo scudetto. Il Barça ha ormai perso le speranze in Spagna, ma un nuovo trofeo da aggiungere in bacheca potrebbe dargli un po' di consolazione.

Maradona ispira il trionfo del Napoli nel 1989

Probabili formazioni

Barcellona: A seguire

Napoli: A seguire

Statistiche

Barcellona

Ultime sei partite (tutte le competizioni, dalla più recente): VSSPVV

Situazione attuale: 5° in Liga, ottavi di Coppa del Re

Napoli

Ultime sei partite: VVSVPS

Situazione attuale: 2° in Serie A, ottavi di Coppa Italia

Il parere degli esperti

A seguire

Highlights: Napoli - Leicester 3-2

Le parole degli allenatori

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Il Napoli è una squadra da Champions League, una delle peggiori che potevano capitarci". Sarà un altro tributo a Maradona. Lotteremo per vincere l'Europa League e tornare [in Champions League] il più presto possibile".

Altro a seguire

Modifiche alle rose

A seguire