Futsal EURO 2022: i trend tattici

Gli osservatori tecnici di UEFA Futsal EURO 2022 delineano le tendenze tattiche del primo Campionato Europeo di futsal a 16 squadre.

Nel calcio a 11, uno dei temi più discussi dagli osservatori tecnici UEFA a EURO 2020 è stata l'efficacia del falso nove rispetto al tradizionale centravanti. A UEFA Futsal EURO 2022 in Olanda, gli osservatori tecnici UEFA Miguel Rodrigo e Mato Stanković hanno rilevato un simile dualismo. Possiamo dire che il modulo 4-0 senza attaccanti sia meno efficace del 3-1 con un "pivot" classico come punto di riferimento in attacco?

"Non direi che un sistema sia intrinsecamente migliore dell'altro – spiega Rodrigo –. Quasi tutte le squadre che abbiamo visto a EURO hanno giocato in entrambi i modi. Per l'allenatore, i punti fondamentali sono il modo e il momento in cui usa il pivot per incidere sul gioco".

"Abbiamo visto squadre scherare un 4-0 con una linea abbastanza piatta – aggiunge Stanković –. L'allenatore può farlo per dare respiro ad alcuni giocatori o spezzare il ritmo degli avversari nascondendo la palla, ma non ho visto troppe occasioni quando le squadre giocavano con questo sistema".

Il Portogallo, vincitore di due EURO consecutivi e una Coppa del Mondo FIFA, è stato un ottimo esempio. Il suo modulo predefinito è stato fondamentalmente il 4-0 e la sua rosa conteneva un solo perno offensivo vero e proprio: il 20enne Zicky dello Sporting CP, votato Giocatore del Torneo.

FEURO- FedEx In The Zone - Portogallo - Ucraina

Il 4-0 senza punte dei campioni d'Europa è stato efficace sotto tutti gli aspetti: circolazione ad alto ritmo, passaggi precisi, sprint sul movimento della palla e pressing alto. Il Portogallo le aveva tutte, con il vantaggio di poter schierare un fuoriclasse come Zicky. Anche se ha giocato in media 15 minuti a partita, le statistiche rivelano che il 60% dei gol del Portogallo è arrivato mentre il giocatore era in campo.

Il Portogallo, la Spagna e anche la Russia hanno usato il 4-0 con maggiore libertà – spiega Rodrigo –, ma abbiamo anche visto che alcuni movimenti tipici di questo modulo sono diventati prevedibili e molto più facili da contrastare".

Stanković è d'accordo: "Soprattutto se gli avversari difendono a zona e trovare spazi dietro di loro diventa molto difficile".

I pro e i contro dei cambi

Un allenatore, Covid permettendo, ha a disposizione una dozzina di giocatori di movimento da far entrare e uscire in 40 minuti. Come si organizza?

Highlights: Kazakistan - Ucraina 3-5

Al torneo, Finlandia e Kazakistan hanno offerto risposte contrastanti. Mićo Martić, allenatore della Finlandia, ha deciso di cambiare tutti i giocatori quasi ogni minuto. Kaká ha fatto esattamente il contrario, tenendo in campo i giocatori del Kazakistan più importanti il più a lungo possibile. Durante la sconfitta per 5-3 contro l'Ucraina, Douglas Junior è rimasto in campo per 37'02 e ha giocato per intero il secondo tempo.

Stanković riflette: "Ci si può chiedere se, dopo aver giocato circa 30 minuti nelle altre partite del girone, non fosse stanco contro l'Ucraina, quando Tynan ed Edson erano squalificati. Personalmente mi piace usare i migliori giocatori il più possibile, senza piani prestabiliti con quartetti diversi".

FEURO- FedEx In The Zone - Serbia - Portogallo

"Ci sono pro e contro – aggiunge Rodrigo –. Se hai tempo per preparare la rosa, i giocatori dovrebbero essere fisicamente attrezzati per rimanere in campo per più di un minuto. D'altra parte, è difficile accettare che un solo giocatore possa rimanere in campo per tutta la partita ad alti livelli. Se ne può parlare a lungo".

Insieme ad altri temi tattici come le capacità nell'uno contro uno, i metodi di marcatura o le tecniche dei portieri, questi argomenti saranno trattati in modo più approfondito nella prossima relazione tecnica su UEFA Futsal EURO 2022.