Le date di UEFA Women's Futsal EURO 2023

I Campionati Europei UEFA femminili del 2022/23 torneranno a giocarsi nella classica programmazione del calendario dopo il rinvio della seconda edizione dal 2020/21 al 2021/22.

Non ci saranno modifiche al formato per la terza edizione della competizione, con un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre previsto per marzo 2023. Le qualificazioni restano confermate in due fasi: un turno preliminare dal 10 al 15 maggio 2022 e un turno principale a 16 squadre in programma dal 18 al 23 ottobre dal quale usciranno le quattro squadre che andranno alla fase finale.

Il sorteggio delle qualificazioni, che copre sia il turno preliminare che quello principale, sarà trasmesso in diretta streaming da Nyon alle 14:00 CET del 18 febbraio. La fase finale del 2022 si terrà al Pavilhão Multiusos de Gondomar, ad Oporto, dal 25 al 27 marzo e vedrà la partecipazione dei padroni di casa del Portogallo, Russia, le campionesse in carica della Spagna e l'Ucraina. La Spagna difenderà il titolo vinto nella stessa sede nel 2019.

Il calendario di UEFA Women's Futsal EURO 2023

Sorteggio delle qualificazioni: 18 febbraio 2022 (14:00 CET)

Turno preliminare: dal 10 al 15 maggio 2022

Turno principale: dal 18 al 23 ottobre 2022

Sorteggio fase finale: da decidere

Fase finale: marzo 2023, date da decidere