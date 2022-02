Guida alle squadre di Women's EURO: Svizzera

Partite del Gruppo C:

Sabato 9 luglio

Russia - Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Mercoledì 13 luglio

Svezia - Svizzera (18:00, Sheffield)

Domenica 17 luglio

Svizzera - Olanda (18:00, Sheffield)

Come si è qualificata: seconda Gruppo H (G8 V6 P1 S1 GF20 GS6), spareggio contro Repubblica Ceca V3-2dcr (1-1t, 1-1c)

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi (2017)

Women's EURO 2017: fase a gironi

La stella: Ana-Maria Crnogorčević



Osservata speciale: Riola Xhemaili



Ct: Nils Nielsen



Tattica

Nielsen ha proseguito il lavoro iniziato dal suo predecessore Martina Voss-Tecklenburg. La squadra è in grado di cambiare assetto tattico e, a seconda degli avversari, passare dal 4-3-3 al 4-4-2 o al 4-2-3-1. Indipendentemente dalla tattica, una costante del gioco della Svizzera è la presenza di Crnogorčević in attacco. Sia che giochi come unica punta che come una delle due punte o come centravanti di un tridente offensivo, con lei in campo lo spettacolo è assicurato. Quando deve scegliere lo schieramento prima di una partita, spesso Nielsen ascolta i pareri delle ragazze prima di fare la sua scelta.

Tradizione

La Svizzera si è qualificata alla sua prima fase finale nei Mondiali femminili del 2015 in Canada quando è poi uscita agli ottavi contro i padroni di casa. Due anni dopo si è qualificata a Women's EURO 2017 ma non è riuscita a superare la fase a gironi. Questa sarà la prima partecipazione a una fase finale da Women's EURO 2017.