Guida alle squadre di Women's EURO: Olanda

Partite Gruppo C

Sabato 9 luglio

Olanda - Svezia (21:00, Sheffield)



Mercoledì 13 luglio

Olanda - Russia (21:00, Wigan & Leigh)

Domenica 17 luglio

Svizzera - Olanda (18:00, Sheffield)

Come si è qualificata: prima Gruppo A (G10 V10 P0 S0 GF48 GS3)

Miglior piazzame Women's EURO: campione (2017)

Women's EURO 2017: campione

La stella: Vivianne Miedema

Osservata speciale: Victoria Pelova

Ct: Mark Parsons

Tattica

Non stupisce che Parsons non abbia cambiato la sua formula vincente mantenendo il classico 4-3-3, con Miedema a condurre l'attacco affiancata da Lieke Martens e Shanice van de Sanden. Daniëlle van de Donk viene schierata in genere a centrocampo, ma quando serve viene spostata in avanti con Jill Roord e Lineth Beerensteyn tra le possibili scelte. L'intramontabile Sherida Spitse dirige il traffico nella mediana.

Tradizione

Prima del 2017, l'Olanda non era una big del calcio femminile. Sotto la guida di Vera Pauw le olandesi si erano qualificate a Women's EURO 2009 arrivando a sorpresa in semifinale mentre nel 2015 avevano raggiunto la fase finale del Mondiale con Roger Reijners in panchina, ma è nel 2017 che cambia tutto. Nell'Europeo giocato in casa, le olandesi vincono sei partite su sei mandando il pubblico accorso in massa in visibilio, e nel 2019 dimostrano che quello non è stato un caso, arrivando sino alla finale della Coppa del Mondo femminile - poi persa contro gli Stati Uniti a Lione.