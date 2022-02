Guida alle squadre di Women's EURO: Finlandia

Partite Gruppo B

Venerdì 8 luglio

Spagna - Finlandia (18:00 CET, Milton Keynes)

Martedì 12 luglio

Danimarca - Finlandia (18:00 CET, Milton Keynes)



Sabato 16 luglio

Finlandia - Germania (21:00 CET, Milton Keynes)

Come si è qualificata: prima Gruppo E (G8 V7 P1 S0 GF24 GS2)

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (2005)

Women's EURO 2017: non qualificato

La stella: Linda Sällström

Osservata speciale: Eveliina Summanen

Ct: Anna Signeul

Tattica

Signeul è conosciuta per essere una grande esperta di tattiche e schemi, e inoltre ha lavorato per diversi anni come osservatrice tecnico della UEFA. Il suo schema preferito è il 4-4-2 con Sällström e Sanni Franssi in attacco. Come dimostrato nella gara contro la Scozia, la sua squadra può facilmente passare al 4-2-3-1.

Tradizione

La nazionale finlandese ha una lunga tradizione ma prima della qualificazione a UEFA Women's EURO del 2005 a otto squadre, dove è arrivata sino alla semifinale, aveva solo accarezzato il sogno di una fase finale. Nel 2009, da padrona di casa, la Finlandia è arrivata ai quarti, poi ha trascorso un lungo periodo di transizione, dove ha anche fallito la qualificazione alla fase finale del 2017, e infine negli ultimi anni è rinata come dimostra la qualificazione al torneo del 2022.