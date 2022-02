Guida alle squadre di Women's EURO: Spagna

Partite Gruppo B:

Venerdì 8 luglio

Spagna - Finlandia (18:00, Milton Keynes)



Martedì 12 luglio

Germania - Spagna (21:00, Brentford)



Sabato 16 luglio

Danimarca - Spagna (21:00, Brentford)



Come si è qualificata: prima Gruppo D (G8 V7 P1 S0 GF48 GS1)

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (1997)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Calciatrice chiave: Alexia Putellas



Osservata speciale: Aitana Bonmatí



Ct: Jorge Vilda



La reazione a caldo della spagnola Vilda dopo il sorteggio della Spagna

Tattica

Come impone la tradizione, anche la nazionale femminile spagnola usa il 4-3-3, con gran parte delle calciatrici che giocano in top club europei, specialmente nel Barcellona. Le spagnole prediligono dominare nel possesso usando il classico tiki-taka portato avanti dalla nazionale maschile soprattutto nel periodo d'oro 2008-2012. In squadra non manca la qualità per praticare questo stile di gioco grazie a calciatrici come Irene Paredes, Jennifer Hermoso e Sandra Paños, oltre che Putellas (che diventerà la prima calciatrice spagnola a raggiungere le 100 presenze con la Roja).

Tradizione

Nonostante i successi della Spagna a livello di club negli ultimi anni, la nazionale è stata al di sotto delle aspettative dato che il loro migliore piazzamento in un Women's EURO è stato una semifinale 25 anni fa. Nella Coppa del Mondo FIFA femminile del 2019 la Spagna si è fermata agli ottavi, ma agli Europei di questa estate le aspettative sono più alte dati gli enormi passi in avanti fatto dal movimento calcistico femminile spagnolo.