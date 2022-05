Finale UEFA Europa League: i precedenti tra Frankfurt e Rangers

Frankfurt e Rangers si affronteranno mercoledì 18 maggio a Siviglia in finale di UEFA Europa League, e se ci affidiamo ai precedenti, allora questa partita sarà ricca di gol e spettacolo.

Le due squadre si sono affrontate sessant'anni fa nella semifinale di Coppa dei Campioni 1959/60.

Frankfurt - Rangers 6-1 (andata semifinale 1959/60)

Waldstadion, 13/04/1959 1-0 Stinka 29'

1-1 Caldow rig. 31'

2-1 Pfaff 51'

3-1 Pfaff 55'

4-1 Lindner 73'

5-1 Lindner 84'

6-1 Stein 86'

"Siamo molto stanchi", aveva ammesso uno del Frankfurt alla vigilia dell'andata. "È possibile che non saremo al meglio contro i Rangers". La squadra tedesca inizialmente non gioca al suo solito standard e le due squadre rientrano negli spogliatoi sull'1-1. Nel secondo il Frankfurt cambia marcia e segna cinque gol con Alfred Pfaff (2), Dieter Lindner (2) e Paul Stein. "I tedeschi sono i più forti incontrati fino a ora", ha ammesso il capitano dei Rangers, Eric Caldow.

Ibrox, 05/05/1959 0-1 Lindner 6'

1-1 McMillan 10'

1-2 Pfaff 20'

1-3 Kress 28'

2-3 McMillan 54'

2-4 Meier 58'

2-5 Meier 71'

3-5 Wilson 74'

3-6 Pfaff 88'

I cinque gol di svantaggio e i prezzi record per i biglietti non scoraggiano i tifosi che in 70.000 accorrono a Ibrox per il ritorno della semifinale. Lo stadio assiste a un altro capolavoro del Frankfurt che vince 6-3. "Il pubblico di Glasgow ci ha dato un'accoglienza meravigliosa", ha detto l'allenatore Paul Oßwald. "Ci hanno applaudito alla fine, e migliaia hanno aspettato fuori da Ibrox per acclamarci mentre andavamo via".

Come è andata dopo?

18/05/60: Hampden’s goal rush

Il Frankfurt torna a Glasgow 13 giorni dopo per una delle più celebri finali di Coppa dei Campioni, quando Ferenc Puskás (4) e Alfredo Di Stéfano (3) schiantano la formazione tedesca permettendo al Real Madrid di vincere 7-3. "Il Frankfurt aveva battuto i Rangers 12-4 in semifinale e, essendo un tifoso dei Rangers all'epoca, pensavamo che quei ragazzi fossero degli dei", ha ricordato Sir Alex Ferguson, che era tra i 127.621 spettatori di Hampden. "Erano la migliore squadra che avessi mai visto in vita mia, ma poi sono stati massacrati 7-3 in finale!"