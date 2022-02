Sorteggio ottavi di UEFA Europa Conference League: possibili abbinamenti e bilancio nei confronti diretti

Vincitrici dei gironi (teste di serie): AZ Alkmaar (NED), Basel (SUI), Copenhagen (DEN), Feyenoord (NED), Gent (BEL), LASK (AUT), Rennes (FRA), Roma (ITA)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie): Fenerbahçe (TUR)/Slavia Praha (CZE), Midtjylland (DEN)/PAOK (GRE), Rapid Wien (AUT)/Vitesse (NED), Marseille (FRA)/Qarabağ (AZE), PSV Eindhoven (NED)/Maccabi Tel-Aviv (ISR), Leicester City (ENG)/Randers (DEN), Celtic (SCO)/Bodø/Glimt (NOR), Sparta Praha (CZE)/Partizan (SRB)

Vincitrici dei gironi

Highlights: AZ - Maccabi Tel-Aviv 1-2

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G2 V1 P0 S1 GF2 GS3

Fenerbahçe (TUR) G2 V0 P2 S0 GF5 GS5

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) G2 V0 P1 S1 GF1 GS2

Marseille (FRA) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) G4 V2 P2 S0 GF8 GS6

Partizan (SRB) G4 V0 P2 S2 GF7 GS9

Qarabağ (AZE) N/D

Randers (DEN) G2 V1 P1 S0 GF3 GS2

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) N/D

Sparta Praha (CZE) N/D

Highlights: Basel - Qarabağ 3-0

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G8 V2 P1 S5 GF9 GS21

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) G6 V2 P4 S0 GF10 GS6

Marseille (FRA) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) G2 V0 P0 S2 GF1 GS5

Partizan (SRB) N/D

PSV Eindhoven (NED) G2 V1 P0 S1 GF4 GS4

Qarabağ (AZE) G2 V1 P1 S0 GF3 GS0

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) N/D

Sparta Praha (CZE) N/D

Vitesse (NED) G2 V2 P0 S0 GF2 GS0

Highlights: Celtic - Copenhagen 1-3

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G4 V2 P1 S1 GF7 GS4

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) G2 V0 P1 S1 GF0 GS1

Maccabi Tel-Aviv (ISR) N/D

Marseille (FRA) G2 V0 P0 S2 GF2 GS6

PAOK (GRE) G2 V1 P0 S1 GF3 GS3

Partizan (SRB) N/D

PSV Eindhoven (NED) G2 V0 P1 S1 GF1 GS2

Qarabağ (AZE) G4 V3 P0 S1 GF12 GS2

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) G2 V0 P1 S1 GF0 GS1

Sparta Praha (CZE) G2 V2 P0 S0 GF4 GS0

Vitesse (NED) N/D

Highlights: Slavia Praha - Feyenoord 2-2

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G1 V1 P0 S0 GF2 GS1

Fenerbahçe (TUR) G4 V2 P0 S2 GF3 GS2

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) N/D

Marseille (FRA) G2 V1 P1 S0 GF3 GS0

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) N/D

Partizan (SRB) N/D

Qarabağ (AZE) N/D

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) G2 V0 P1 S1 GF1 GS4

Slavia Praha (CZE) G2 V1 P1 S0 GF4 GS3

Sparta Praha (CZE) G4 V0 P1 S3 GF2 GS10

Highlights: Gent - Partizan 1-1

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G2 V1 P0 S1 GF3 GS1

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) N/D

Marseille (FRA) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) N/D

Partizan (SRB) G2 V1 P1 S0 GF2 GS1

PSV Eindhoven (NED) N/D

Qarabağ (AZE) N/D

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) G1 V1 P0 S0 GF2 GS1

Slavia Praha (CZE) N/D

Sparta Praha (CZE) N/D

Vitesse (NED) N/D

Highlights: Maccabi Tel-Aviv - LASK 0-1

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) N/D

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) G2 V1 P1 S0 GF2 GS1

Marseille (FRA) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) N/D

Partizan (SRB) N/D

PSV Eindhoven (NED) G2 V1 P1 S0 GF4 GS1

Qarabağ (AZE) N/D

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) N/D

Sparta Praha (CZE) N/D

Vitesse (NED) N/D

Matchday 1 highlights: Rennes - Celtic 1-1

Bodø/Glimt (NOR) N/D

Celtic (SCO) G4 V0 P2 S2 GF4 GS8

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) G1 V0 P0 S1 GF1 GS5

Partizan (SRB) N/D

PSV Eindhoven (NED) N/D

Qarabağ (AZE) N/D

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) N/D

Sparta Praha (CZE) N/D

Vitesse (NED) G2 V1 P1 S0 GF5 GS4

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Bodø/Glimt (NOR) G2 V0 P1 S1 GF3 GS8

Celtic (SCO) N/D

Fenerbahçe (TUR) N/D

Leicester City (ENG) N/D

Maccabi Tel-Aviv (ISR) N/D

Marseille (FRA) N/D

Midtjylland (DEN) N/D

PAOK (GRE) N/D

Partizan (SRB) G2 V1 P0 S1 GF4 GS4

PSV Eindhoven (NED) G2 V1 P0 S1 GF1 GS1

Qarabağ (AZE) G2 V2 P0 S0 GF3 GS1

Randers (DEN) N/D

Rapid Wien (AUT) N/D

Slavia Praha (CZE) G2 V1 P0 S1 GF3 GS3

Sparta Praha (CZE) N/D

Vitesse (NED) N/D

Il cammino verso Tirana Ottavi di finale (10, 17 marzo)

Quarti di finale (7, 14 aprile)

Semifinali (28 aprile, 5 maggio)

Finale a Tirana (25 maggio)

Cosa dice esattamente il regolamento?

18.01 Agli ottavi di finale, le otto prime classificate dei gironi affrontano le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Agli ottavi di finale, le otto prime classificate dei gironi affrontano le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. 18.02 Gli abbinamenti degli ottavi di finale sono determinati tramite sorteggio secondo i seguenti principi:

1) Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League devono essere sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

2) Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

3) Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League giocano la gara di ritorno in casa.

Gli abbinamenti degli ottavi di finale sono determinati tramite sorteggio secondo i seguenti principi: 1) Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League devono essere sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. 2) Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. 3) Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League giocano la gara di ritorno in casa. 18.03 Le otto vincitrici degli ottavi di finale si qualificano ai quarti di finale.

Per ulteriori dettagli, leggere l'Articolo 18 del regolamento completo.