UEFA Europa Conference League: guida alle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

La prima edizione della UEFA Europa Conference League prosegue con gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Dominerà la vecchia guardia o ci saranno sorprese?

Giovedì 17 febbraio 18:45 CET

Fenerbahçe (TUR) - Slavia Praha (CZE)

Midtjylland (DEN) - PAOK (GRE)

PSV Eindhoven (NED) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Rapid Wien (AUT) - Vitesse (NED) 21:00 CET

Marseille (FRA) - Qarabağ (AZE)

Leicester City (ENG) - Randers (DEN)

Celtic (SCO) - Bodø/Glimt (NOR)

Sparta Praha (CZE) - Partizan (SRB) Le gare di ritorno si giocano il 24 febbraio.

Il Celtic contro la rivelazione

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Il Bodø/Glimt, squadra del circolo polare artico, si prepara ad affrontare il Celtic, vincitore della Coppa dei Campioni 1966/67. I campioni di Norvegia non giocano una gara ufficiale da dicembre, ma il sensazionale 6-1 nella fase a gironi contro la Roma ha attirato gli osservatori dei più grandi club.

Il centrocampista Patrick Berg è passato al Lens, dopo alcune voci che lo volevano al Celtic, mentre l'allenatore Kjetil Knutsen potrebbe presto trasferirsi in un campionato prestigioso a nord delle Alpi. "Ho un sogno per questo club: voglio che cresca ancora", ha commentato. Se riuscirà a eliminare la squadra allenata da Ange Postecoglou, potrà sognare ancora più in grande.

Ex campioni d'Europa a caccia di un nuovo titolo

Agli spareggi troviamo altre due ex campioni d'Europa. La prima è il PSV Eindhoven, che ospita il Maccabi Tel-Aviv sperando di diventare la prima squadra a detenere le tre attuali coppe europee per club. Dopo aver vinto la Coppa UEFA nel 1978 e la Coppa dei Campioni nel 1988, i 24 volte campioni d'Olanda cercano di raggiungere la finale di UEFA Europa Conference League.



La seconda è il Marsiglia – vincitore della prima UEFA Champions League nel 1992/93 – ma gli azeri del Qarabağ non vogliono fare solo presenza. "Non abbiamo paura dei nostri avversari - ha commentato il tecnico Gurban Gurbanov -. Mi fido della squadra e non voglio parlare di sconfitte. I ragazzi giocheranno senza alcun timore".

Foxes contro Horses: riuscirà il Leicester a battere il Randers?

Le squadre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Il Leicester è stato protagonista di una delle più grandi sorprese del calcio moderno vincendo la Premier League nel 2015/16 e affronta i danesi del Randers, detentori della coppa nazionale. "Le nostre possibilità sono minime", ha ammesso il tecnico Thomas Thomasberg dopo il sorteggio.

Gli Horses vanno in Inghilterra sperando comunque di dare qualche problema al connazionale Kasper Schmeichel. "È bello sapere che di fronte a noi ci sarà il portiere della nazionale danese - ha aggiunto Thomasberg -. Abbiamo dimostrato di poter tenere testa a una squadra come questa".

Chi le attende agli ottavi di finale? AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (NED)

Gent (BEL)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Le date

Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)