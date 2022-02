Guida alle squadre di Women's EURO: Danimarca

Partite del Gruppo B:

Venerdì 8 luglio

Germania - Danimarca (21:00 CET, Brentford)

Martedì 12 luglio

Danimarca - Finlandia (18:00 CET, Milton Keynes)



Sabato 16 luglio

Danimarca - Spagna (21:00 CET, Brentford)

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo B (G10 V9 P1 S0 GF48 GS1)

Miglior piazzamento a Women's EURO: vicecampione (2017)

Giocatrice chiave: Pernille Harder



Osservata speciale: Lene Christensen



Ct: Lars Søndergaard

Tattica

Søndergaard, che a livello di club ha adottato vari moduli, ha dimostrato una simile flessibilità anche con la Danimarca. In genere ha schierato una difesa a tre (3-4-3 o 3-5-2), con Signe Bruun a guidare l'attacco insieme ad Harder (che rimane la giocatrice più pericolosa) e Stine Larsen. Tuttavia, soprattutto nei big match, il Ct è anche passato al 4-3-3; in qualsiasi caso, la Danimarca ha sempre segnato molto.

Curriculum

La Danimarca è stata una delle nazioni che ha abbracciato per prime il calcio femminile, vincendo i titoli europei e mondiali non ufficiali negli anni '70 e raggiungendo la prima semifinale di EURO nel 1984, i quarti della prima Coppa del Mondo nel 1991 e le Olimpiadi del 1996. Non disputa i mondiali dal 2007 ma ha partecipato con costanza a EURO, arrivando in semifinale per la quinta volta nel 2013 e raggiungendo la sua prima finale quattro anni dopo, quando è stata sconfitta dall'Olanda.