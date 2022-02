Guida alle squadre di Women's EURO: Norvegia

Le partite del Gruppo A:

Giovedì 7 luglio

Norvegia - Irlanda del Nord (21:00 CET, Southampton)

Lunedì 11 luglio

Inghilterra - Norvegia (21:00 CET, Brighton & Hove)



Venerdì 15 luglio

Austria - Norvegia (21:00 CET, Brighton e&Hove)

Come si è qualificato: primo Gruppo C (P6 V6 P0 S0 GF34 GS1)

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (1987, 1993)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Giocatrice chiave: Caroline Graham Hansen



Osservata speciale: Elisabeth Terland



Ct: Martin Sjögren



Tattica

Sjögren ha schierato la squadra col 4-4-2 in Coppa del Mondo, con Graham Hansen e Isabell Herlovsen, nel frattempo ritiratesi, a fare coppia in avanti. Nelle qualificazioni a EURO, ha optato invece per il 4-3-3 con Lisa-Marie Utland come centravanti affiancata da Graham Hansen e Guro Reiten, e Frida Manuum e Terland pronte a subentrare.

Nel 4-0 sul Belgio, la squadra si è schierata invece col 3-4-3, con Terland e Reiten nelle corsie esterne. Systrad Engen, compagna di Graham Hansen al Barcellona, agisce al centro della mediana insieme a Manuum.

Tradizione

La sfortunata spedizione del 2017 in Olanda, dove la Norvegia ha perso tutte e tre le partite del girone, è costata l'uscita prematura dal torneo alle norvegesi che in passato solo una volta a EURO e una al Mondiale non erano riuscite a superare la fase a gironi in precedenza. Campionesse del Mondo nel 1995 e prima due volte a EURO, sono arrivate seconde nel 2005 e 2013 dimostrando di essere in grado di cambiare marcia quando ci sono dei trofei in palio. Nel Mondiale del 2019, la Norvegia è arrivata sino ai quarti di finale, a riprova che la squadra di Sjögren può essere pericolosa per chiunque incroci la sua strada.