Conosci le finaliste di Futsal EURO: Portogallo-Russia

La finale di UEFA Futsal EURO 2022 alla Ziggo Dome di Amsterdam è pronta.

Ecco le due squadre in gara.

Il cammino verso la finale SEMIFINALI Venerdì 4 febbraio:

Ucraina - Russia 2-3

Portogallo - Spagna 3-2 FINALE/PARTITA PER IL TERZO POSTO Domenica 6 febbraio: Partita per il terzo posto

Spagna - Ucraina (14:30, Amsterdam) Finale

Portogallo - Russia (17:30, Amsterdam) Tutti orari CET

PRECEDENTI A FUTSAL EURO

2018 semifinale: Russia-Portogallo 2-3

2014 fase a gironi: Portogallo-Russia 4-4

2007 terzo posto: Russia-Portogallo 3-2

1999 fase a gironu: Portogallo-Russia 1-3



Conosci le squadre

I gol del Portogallo nella fase a gironi

Vincente Gruppo A

Capocannoniere fase finale: Afonso Jesus 4

Precedenti in finale:

2018: V3-2dts vs Spain (Ljubljana)

2010: S2-4 vs Spain (Debrecen)

Miglior risultato a Futsal EURO: Vincente (2018)

Futsal EURO 2018: Vincente

Coppa del Mondo 2021: Vincente

Vincente Gruppo C

Capocannoniere fasi finali: Artem Antoshkin, Ivan Chishkala 5

Precedenti in finale:

2016: S3-7 vs Spagna (Belgrade)

2014: S1-3 vs Italy (Antwerp)

2012: S1-3dts vs Spain (Zagreb)

2005: S1-2 vs Spagna (Ostrava)

1999: V3-3, 4-2rigori vs Spagna (Granada)

1996: S3-5 vs Spagna (Córdoba)

Miglior risultato a Futsal EURO: Vincente (1999)

Futsal EURO 2018: terzo posto

Coppa del Mondo 2021: quarti di finale