Anteprima UEFA Futsal EURO: le sfide decisive dei gruppi C e D

La fase a gironi di UEFA Futsal EURO 2022 si conclude sabato, quando cinque squadre si contenderanno gli ultimi due posti in palio per i quarti nei Gruppi C e D.

Ecco l'anteprima delle sfide in programma allo Ziggo Dome di Amsterdam e al MartiniPlaza di Groningen. I quarti di finale iniziano lunedì, mentre le gare che coinvolgono le squadre in campo sabato si giocano martedì: la Russia, matematicamente prima nel Gruppo C, affronta la seconda classificata del Gruppo D, mentre la vincitrice del Gruppo D affronta la seconda del Gruppo C ad Amsterdam.

La Russia ha già conquistato il primo posto battendo la Slovacchia per 7-1 e la Croazia per 4-0, con cinque gol complessivi di Artem Antoshkin. La sua maggior preoccupazione è l'infortunio subito da Robinho contro la Croazia.

La Polonia deve battere la Russia e sperare che anche la Slovacchia vinta contro la Croazia: in tal caso, il secondo posto verrebbe deciso per differenza reti. La Polonia ha perso 3-1 contro la Croazia e ha pareggiato 2-2 contro la Slovacchia; il suo compito è concretizzare al massimo le occasioni, perché nelle prime due partite è stata la squadra che insieme alla Spagna ha tirato in porta più di tutte: ben 111 volte.

Sergei Skorovich, Ct Russia: "Ci sono spigoli da smussare e qualcosa ancora non funziona, ma ci stiamo lavorando. Se stiamo troppo con la testa tra le nuvole potremmo non arrivare alla partita più importante".

Michał Kubik, capitano Polonia: "Nell'ultima gara vogliamo dimostrare che possiamo vincere. Sarà difficile, ma l'obiettivo è sempre la vittoria. Finché siamo in partita non molleremo".

Statistica: la Polonia dovrà centrare la prima vittoria alla fase finale all'ottavo tentativo (in tre edizioni).

La Croazia ha due punti di vantaggio su Slovacchia e Polonia grazie alla prima vittoria e può passare il turno con un pareggio, ma non segna da tre tempi consecutivi e sarà priva di Vedran Matošević (espulso contro la Russia).

La Slovacchia è arrivata a un passo dalla vittoria contro la Polonia e può contare su un cannoniere come Tomáš Drahovský. Con una vittoria passerebbe il turno, a meno che la Polonia non batta la Russia e passi per differenza reti.

Davor Kanjuh, giocatore Croazia: "È una squadra ostica, simile alla Polonia, ma ha un grande campione come Drahovský. In ogni caso penseremo a giocare come sappiamo. Se diamo tutto, vincere non dovrebbe essere un problema".

Marián Berky, Ct Slovacchia: "Abbiamo ancora una possibilità di qualificarci. Ci prepariamo per la Croazia, che forse sarà un po' più tattica e meno combattiva, ma dobbiamo essere più attivi e correre di più".

Statistica: la Croazia ha vinto sei gare ufficiali su sei contro la Slovacchia, con due 3-2 casalinghi alla Coppa del Mondo FIFA di futsal 2021 e nelle qualificazioni per UEFA Futsal EURO 2018.

La Georgia, all'esordio, ha giocato un ottimo futsal, battendo l'Azerbaigian per 3-2 in rimonta e la Bosnia ed Erzegovina per 2-1. La Spagna ha sconfitto la Bosnia ed Erzegovina per 5-1 ma ha inseguito due volte il pareggio contro l'Azerbaigian, acciuffando un 2-2. Le furie rosse arriverebbero prime con una vittoria e seconde con un pareggio (affronterebbero la Russia), ma in caso di sconfitta potrebbero essere scavalcate per differenza reti dall'Azerbaigian.

Petry Branco, giocatore Georgia: "Siamo venuti qui per vincere il girone. Sappiamo quanto è importante e contro la Spagna giocheremo per vincere".

Raúl Gómez, giocatore Spagna: "In attacco abbiamo molte risorse, ma manca l'intensità che ci caratterizza in difesa. Sappiamo che quella contro la Georgia sarà una gara molto fisica e non possiamo farci cogliere di sorpresa".

Statistica: la Spagna non perde a Futsal EURO nei 40 minuti dal 3-1 contro l'Italia nell'ultima partita del girone del 2005, quando era già qualificata.

L'Azerbaigian poteva trovarsi in una posizione migliore, dopo essere stata in vantaggio contro Georgia e Spagna. Con Fineo squalificato, deve sperare che la Georgia batta la Spagna e vincere contro la Bosnia ed Erzegovina per approdare ai quarti per la terza volta consecutiva.

Dopo due sconfitte, la Bosnia ed Erzegovina può giocare solo per l'orgoglio e conquistare il suo primo punto alla fase finale.

Alesio, Ct Azerbaigian: "Abbiamo ancora la possibilità di superare il girone. Ci prepariamo al meglio per fare il risultato che vogliamo".

Darko Arnautović, giocatore Bosnia ed Erzegovina: "Dobbiamo sforzarci al massimo per vincere l'ultima partita, sarebbe un risultato storico. Basterebbe anche un pareggio, ma faremo di tutto per dare un po' di gioia ai tifosi e alla nazione".



Statistica: entrambe le sfide ufficiali tra le due nazioni sono state molto combattute. L'Azerbaigian ha vinto 5-4 la gara di qualificazione per l'edizione 2018 (tripletta di Thiago Bolinha) e 3-2 al turno principale del 2014.