Highlights UEFA Futsal EURO: Georgia avanti, l'Azerbaigian frena la Spagna

La debuttante Georgia raggiunge i quarti di finale di UEFA Futsal EURO mentre la Spagna non va oltre il 2-2 nel Gruppo D contro l'Azerbaigian al MartiniPlaza di Groningen.

La Bosnia ed Erzegovina passa in vantaggio ma viene rimontata dalla 2-1 dalla Georgia, che supera il turno. Eliminazione confermata per la Bosnia, Spagna a tre punti di vantaggio dall'Azerbaigian. Il Gruppo D di UEFA Futsal EURO si chiude sabato con le sfide tra Georgia e Spagna a Groningen e quella tra Azerbaijan e Bosnia-Erzegovina allo Ziggo Dome di Amsterdam. Le altre partite finali dei gironi si disputeranno tra venerdì e sabato mentre i quarti di finale inizieranno lunedì.

Guarda gli highlights da mezzanotte CET.

Bosnia ed Erzegovina - Georgia 1-2

La Bosnia-Erzegovina passa inaspettatamente in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un passaggio sul secondo palo di Blago Gašpar ribattuto in porta da Nermin Kahvedžić. La Georgia, che nella gara d'esordio contro l'Azerbaijan aveva rimontato due gol di svantaggio vincendo la partita, continua ad attaccare ma chiude il primo tempo sotto di un gol, grazie soprattutto alle parate di Darko Milanović, tornato in porta dopo aver scontato la squalifica nella scontitta con la Spagna.

Tuttavia in una delle consuete incursioni di Milanović fuori dalla porta, la Georgia al 25' trova il gol del pari con Thales abile a intercettare un passaggio errato e depositare il pallone in porta dalla propria metà campo. Poco dopo il pari, la Georgia segna quello che si rivela essere il gol della vittoria con Petry Branco su un passaggio perfetto di Vilian.

Statistica: la Georgia è la prima esordiente a vincere le prime due partite di una fase finale dall'Azerbaijan nel 2010.

Highlights: Spagna - Azerbaigian

L'Azerbaigian sapeva di non potersi permettere una sconfitta e, dopo aver resistito alla pressione iniziale, passa in vantaggio grazie all'autogol dello spagnolo Sergio Lozano. La Spagna pareggia subito i conti dopo un angolo di Ortiz che pesca Raúl Gómez, abile insaccare di precisione. Prima dell'intervallo, però, arriva il 2-1 azero, con Atayev che trafigge l'estremo difensore iberico Didac Plana. La Spagna cerca di reagire e colpisce due legni con Mellado e Cecilio ma trova il 2-2 finale grazie al potente tiro di Lozano.

Statistica: L'Azerbaigian non ha perso contro la Spagna per la prima volta in sei partite.