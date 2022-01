Anteprima UEFA Futsal EURO: Bosnia-Erzegovina - Georgia, Spagna - Azerbaijan

Nel Gruppo D, Spagna e Georgia potrebbero entrambe avere un piede e mezzo nei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2022 dopo le sfide di mercoledì al MartiniPlaza di Groningen.

Sabato la spagna ha battuto gli esordienti della Bosnia-Erzegovina mentre l'altra esordiente Georgia ha rimontato due gol vincendo contro l'Azerbaijan. Le due vincitrici si scambieranno gli avversari nella seconda giornata.

Dopo il 3-2 in rimonta contro l'Azerbaijan, la Georgia potrebbe qualificarsi con una vittoria se gli azeri non battono la Spagna.

Highlights: Georgia - Azerbaijan 3-2 

Ivo Krezo, ct Bosnia-Erzegovina: “La Georgia ha una squadra molto motivata, come ha dimostrato sabato. Noi però saremo più forti grazie anche al nostro portiere è rientrato dalla squalifica".

Chaguinha, giocatore Georgia: "Non ci sono più partite facili e dobbiamo dare il massimo in campo se vogliamo vincere. È stato fondamentale vincere [contro l'Azerbaijan] ma il lavoro è fatto solo a metà".

Statistiche: questa è la prima volta che due squadre all'esordio nella fase finale di Futsal EURO si incontrano da quando la Croazia ha giocato contro la Jugoslavia nel 1999.

Highlights: Spagna - Bosnia-Erzegovina 5-1

La Spagna non è mai rimasta all'asciutto di titoli per due edizioni consecutive mentre l'Azerbaijan deve assolutamente vincere contro i sette volte campioni per giocarsi la qualificazione all'ultima giornata.

Sergio Lozano, calciatore Spagna: "Pensiamo a una partita alla volta. Negli ultimi tornei ci sono state altre squadre che sono state migliori di noi, ma sappiamo che se facciamo il nostro gioco possiamo vincere il titolo. Tuttavia dobbiamo essere umili, perché se non sei bravo, chiunque può batterti".

Alesio, ct Azerbaigian: "Non siamo ancora fuori dai giochi. È vero, abbiamo perso una partita importante, ma abbiamo altre due partite davanti. Lavoreremo sui nostri errori in allenamento. È anche necessario parlare ai ragazzi da un punto di vista psicologico. Lotteremo fino alla fine. Naturalmente, non tutto dipende da noi. Anche il risultato della partita tra Georgia e Bosnia-Erzegovina è molto importante. Se la Georgia vince, sarà difficile per noi".

Statistiche: a UEFA Futsal EURO 2018, la Spagna ha battuto l'Azerbaijan e ha vinto il girone.