Capocannonieri UEFA Futsal EURO 2022: Antoshkin, Orazov, Pany, Zvarych

In vetta alla classifica marcatori di UEFA Futsal EURO 2022 ci sono quattro giocatori a pari merito con tre gol. Grazie a un maggior numero di assist, però, Artem Antoshkin e Birzhan Orazov sono in vantaggio per aggiudicarsi il titolo Alipay Top Scorer.

Antoshkin, autore di una tripletta con la Russia contro la Slovacchia, e Orazov, che ha realizzato lo stesso numero di gol nelle prime due partite del Kazakistan, sono in testa perché hanno anche servito un assist. Il portoghese Pany Varela e l'ucraino Mykhailo Zvarych hanno lo stesso numero di gol ma nessun assist.

Capocannoniere: guarda la tripletta di Antoshkin

3 Artem Antoshkin (Russia) – 1 assist

3 Birzhan Orazov (Kazakistan) – 1 assist

3 Pany Varela (Portogallo) – 0 assist

3 Mykhailo Zvarych (Ucraina) – 0 assist

2 Douglas Junior (Kazakistan) – 2 assist

2 Danyil Abakshyn (Ucraina) – 1 assist

2 Henri Alamikkotervo (Finlandia) – 1 assist

2 Afonso Jesus (Portogallo) – 1 assist

2 Caynan de Matos (Italia) – 0 assist

2 Arnold Knuab (Kazakistan) – 0 assist

2 Ortiz (Spagna) – 0 assist

2 Anton Sokolov (Russia) – 0 assist

2 Rafael Vilela (Azerbaigian) – 0 assist



Capocannoniere: guarda i gol di Birzhan Orazov con il Kazakistan

3 Edson (Kazakistan)

3 Zicky (Portogallo)

2 Sergei Abramov (Russia)

2 Douglas Junior (Kazakistan)

2 Jukka Kytölä (Finlandia)

2 Yarsolav Lebid (Ucraina)

2 Sergio Lozano (Spagna)

Migliori marcatori UEFA Futsal EURO 2022 (qualificazioni incluse)

10 Germans Matjušenko (Lettonia)

10 Archil Sebiskveradze (Georgia)

8 Steven Dillen (Belgio)

8 Marko Pršić (Serbia)

7 Josip Bošković (Bosnia ed Erzegovina)

7 Kristjan Čujec (Slovenia)

7 Sebastian Leszczak (Polonia)

7 Michał Marek (Polonia)

7 Dario Marinović (Croazia)

7 Omar Rahou (Belgio)

7 Mykhailo Zvarych (Ucraina)

Capocannonieri edizioni precedenti

2018: Ricardinho (Portogallo) 7

2016: Miguelín (Spagna)*, Mario Rivillos (Spagna)*, Alex (Spagna), Ricardinho (Portogallo), Serik Zhamankulov (Kazakistan) 6

2014: Eder Lima (Russia) 8

2012: Torras (Spagna)*, Dario Marinović (Croazia) 5

2010: Saad Assis (Italia), Biro Jade (Azerbaigian), Javi Rodríguez (Spagna), Joel Queirós (Portogallo) 5

2007: Cirilo (Russia), Daniel (Spagna), Predrag Rajić (Serbia) 5

2005: Nando Grana (Italia) 6

2003: Serhiy Koridze (Ucraina) 7

2001: Serhiy Koridze (Ucraina) 7

1999: Konstantin Eremenko (Russia) 11

1996: Konstantin Eremenko (Russia) 8

*Vincitore della Scarpa d'Oro (anche ex equo) per maggior numero di assist