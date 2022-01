Anteprima UEFA Futsal EURO: Croazia - Russia, Polonia - Slovacchia

Dopo le convincenti vittorie di venerdì, Croazia e Russia si affrontano per salire in vetta al Gruppo C di UEFA Futsal EURO 2022, mentre Polonia e Slovacchia cercano di rialzarsi dopo le rispettive sconfitte.

Ecco l'anteprima delle partite allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Highlights: Polonia - Croazia 1-3

La Russia è una delle favorite al titolo, che però manca da 23 anni, mentre la Croazia è considerata una delle outsider più pericolose. Le squadre si sono affrontate due volte nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2021: dopo un 2-2 al turno principale, la Russia si è imposta 4-3 al turno elite.

Vedran Matošević, giocatore Croazia: "La Russia è una delle squadre più forti del mondo per tattica e qualità individuali. La conosciamo bene e recentemente l'abbiamo affrontata più volte. Ci prepareremo al meglio, se non altro per resistere a testa alta".

Statistica: il Ct russo Sergei Skorovich si appresta alla 25ª partita alla fase finale di Futsal EURO. Solo José Venancio López (Spagna, 30) e Gennadiy Lysenchuk (Ucraina, 27) possono vantare più presenze.

Highlights: Russia - Slovacchia 7-1

La Slovacchia ha segnato il primo gol nella prima gara contro la Russia, che però ha dilagato nelle fasi successive del match. La Polonia cerca invece la prima vittoria assoluta alla fase finale di Futsal EURO.

Błażej Korczyński, Ct Polonia: "Sicuramente non sottovalutiamo la Slovacchia, ma dobbiamo vincere a tutti i costi per rimanere il più possibile in Olanda".

Petr Kozár, giocatore Slovacchia: "Contro la Russia abbiamo avuto qualche occasione e possiamo crearne anche contro le squadre più difficili. Credo che contro la Polonia ce ne saranno molte di più. Dobbiamo essere più efficienti e provare a vincere".



Statistica: le squadre si sono affrontate due volte in questa competizione, sempre nelle qualificazioni. Il confronto del 1998 si è concluso 13-5 per la Polonia, mentre l'altro del 1995 è terminato 0-0.