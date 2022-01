Anteprima UEFA Futsal EURO: Italia - Slovenia, Finlandia - Kazakistan

Dopo il pareggio ottenuto all'esordio, l'Italia sfida la Slovenia con l'obiettivo di centrare la prima vittoria nel Gruppo B, un risultato che inseguono anche Finlandia e Kazakistan nell'altra gara del girone.

Highlights: Italia - Finlandia 3-3

Gli Azzurri, due volte campioni, hanno evitato la sconfitta per un soffio contro la Finlandia all'esordio, grazie al gol del 3-3 di Cainan de Matos a 76 secondi dal termine. La Slovenia, dal canto suo, è andata tre volte in vantaggio contro il Kazakistan, ma la sfida si è conclusa sul 4-4.

La Slovenia ha anche perso per infortunio l'esperto Gašper Vrhovec in occasione della sfida contro il Kazakistan. Due anni fa l'Italia venne battuta 2-1 in rimonta a Lubiana dagli sloveni e dopo il ko contro la Finalndia capitan Stefano Mammarella ha ammesso: "Mi diverto ancora come fossi un bambino quando gioco, ma stasera non è stato per nulla divertente".

Kristjan Čujec, neo-convocato della Slovenia: "Era giusto che venissi ad aiutare i miei compagni di nazionale, ho giocato con loro praticamente per tutta la carriera.

La statistica: la Slovenia ha battuto l'Italia 3-2 nella fase a gironi 2014, mentre gli Azzurri si sono imposti nel 2003 da padroni di casa. In entrambe le occasioni l'Italia si è poi laureata campione.

Highlights: Kazakistan - Slovenia 4-4

La Finlandia ha visto sfumare all'ultimo il successo all'esordio con l'Italia, ma ha fatto sfoggio di grande qualità, mentre il Kazakistan, considerato fra le potenziali pretendenti al titolo continentale, ha mostrato qualche punto debole contro la Slovenia.

Mićo Martić, Ct Finlandia: "Alcuni giocatori non erano ancora al massimo [contro l'Italia] per via della sosta invernale e credo che stavolta giocheremo meglio. Contro l'Italia la prestazione è stata buona, ma siamo convinti di poterfare ancora meglio!

La statistica: Giovedì Panu Autio ha segnato il suo gol numero 101 con la Finlandia.