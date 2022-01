Anteprima UEFA Futsal EURO: Serbia - Ucraina, Portogallo - Olanda

Il Portogallo, campione in carica, e l'Olanda, organizzatrice di UEFA Futsal EURO, si sfidano allo Ziggo Dome di Amsterdam con l'obiettivo di bissare i successi ottenuti all'esordio nel Gruppo A, mentre Serbia e Ucraina sono in cerca di riscatto dopo le sconfitte al debutto.

Le due squadre sono state entrambe battute all'esordio. La Serbia si è arresa 4-2 al Portogallo, mentre l'Ucraina si è inchinata 3-2 all'Olanda. Un'eventuale seconda sconfitta potrebbe minare le ambizioni di qualificazione di entrambe le squadre.

Highlights: Serbia - Portogallo 2-4

Dejan Majes, Ct Serbia: "Non dobbiamo avere rimpianti per la sfida contro il Portogallo, le assenze hanno pesato molto. Mostreremo il nostro vero valore contro Ucraina e Olanda".

Oleksandr Kochenko, Ct Ucraina: "La sconfitta all'esordio brucia, ma non abbiamo perso le speranze. Dobbiamo battere la Serbia e prepararci al meglio per affrontare il Portogallo".

La statistica: la Serbia ha battuto 5-2 l'Ucraina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Futsal a Febbraio 2020, 2-1 nei quarti di finale di Futsal EURO 2016 e 3-2 nella fase a gironi 2007.

Highlights: Olanda - Ucraina 3-2

Reduci da due successi in rimonta, Olanda e Portogallo potrebbero già strappare il biglietto per i quarti di finale in caso di una seconda vittoria.

Tiago Brito, giocatore Portogallo: “L'Olanda è cresciuta dall'ultima amichevole... Tatticamente sarà una partita diversa da quella contro la Serbia, dovremo dare il massimo per vincere".

Max Tjaden, Ct Olanda: "Al fischio finale abbiamo esultato, aspettavamo quel momento da tanto tempo. Ma era solo la prima partita, ora dovremo prepararci per una sfida durissima".

La statistica: Il Portogallo ha battuto l'Olanda 5-0 nel 2014 nell'ultima gara disputata dagli Orange in una fase finale prima di quella di mercoledì.