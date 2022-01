Ottavi di finale, Benfica - Ajax: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Benfica e Ajax si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 23 febbraio.

Benfica - Ajax in breve Quando: mercoledì 23 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estadio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno 15 marzo)

Chi: Benfica (secondo classificato Gruppo E) - Ajax (primo classificato Gruppo C)

Dove guardare la partita in TV

Cosa devi sapere?

Highlights 2018: Benfica - Ajax 1-1

Il Benfica (due titoli) sfida l'Ajax (quattro titoli) per un posto ai quarti di finale. L'ultimo confronto diretto risale alla fase a gironi 2018/19, con un 1-1 a Lisbona dopo una vittoria per l'Ajax ad Amsterdam per 1-0. La squadra olandese ha eliminato quella portoghese anche ai quarti di Coppa dei Campioni nel 1969 e in semifinale nel 1972.

Probabili formazioni

Benfica: a seguire

Ajax: Pasveer; Blind, Martínez, Timber, Mazraoui; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Tadić, Brobbey, Antony

Statistiche

Benfica

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, dalla più recente): PVSSVVV

Situazione attuale: 3° in Liga, semifinale di Coppa di Lega

Ajax

Dalla sesta giornata: VVVVVS

Situazione attuale: 2° in Eredivisie, quarti di Coppa d'Olanda

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire

Modifiche alle rose

A seguire