Ottavi di finale, Atlético - Manchester United: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Atlético e Manchester United si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 23 febbraio.

Atlético - Manchester United in breve Quando: mercoledì 23 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno 15 marzo)

Chi: Atlético (secondo classificato Gruppo B) - Man. United (primo classificato Gruppo F)

Cosa devi sapere?

Tutti i gol dell'Atlético nella fase a gironi

L'unico precedente tra Atlético e United risale alla Coppa delle Coppe 1991/92, con la squadra di Alex Ferguson incapace di recuperare dopo una sconfitta per 3-0 a Madrid. Con Ralf Rangnick in panchina, i Red Devils cercheranno di evitare un'altra batosta simile contro l'undici di Diego Simeone. Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol in 10 gare europee contro l'Atlético.

Probabili formazioni

Atlético: Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Lodi; Koke, De Paul, Lemar; Suárez, Correa

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo

Statistiche

Atlético

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, dalla più recente): SSPVVSSS 

Situazione attuale: 4° in Liga

Man. United

Dalla sesta giornata: VPVSVPV

Situazione attuale: 7° in Premier League, quarto turno di FA Cup

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Modifiche alle rose

