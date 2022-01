Ottavi di finale, Sporting - Manchester City: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Sporting CP e Manchester City si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 15 febbraio.

Sporting - Man. City in breve Quando: martedì 15 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estádio José Alvalade, Lisbona

Cosa: andata degli ottavi di UEFA Champions League (ritorno 9 marzo)

Chi: Sporting (seconda classificata Gruppo C) - Man. City (prima classificata Gruppo A)

Cosa devi sapere?

Highlights: Man. City - Paris 2-1

Lo Sporting non ha davanti a sé un'impresa semplice. Il City continua a crescere e vuole andare un passo oltre dopo aver perso la scorsa finale. Josep Guardiola ha giocatori che sanno salire in cattedra al momento giusto, oltre a un cospicuo vantaggio in Premier League.

Probabili formazioni

Sporting: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; B. Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Statistiche

Sporting

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSVVVVV

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale di Coppa del Portogallo, semifinale di Coppa di Lega

Man. City

Dalla sesta giornata: VVVVVVVV

Situazione attuale: 1° in Premier League, quarto turno di FA Cup

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire

Modifiche alle rose

A seguire