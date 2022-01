Riepilogo UEFA Futsal EURO: vittorie in rimonta per Portogallo e Olanda

I campioni in carica di UEFA Futsal EURO e i padroni in casa dell'Olanda vincono le rispettive gare d'esordio del Gruppo A ad Amsterdam con il torneo che ha preso il via mercoledì alla Ziggo Dome.

Il Portogallo va sotto di due gol vincendo poi per 4-2, mentre l'Olanda ribalta nella ripresa il gol subito dopo un solo minuto di gioco e vince 3-2 contro l'Ucraina. Il Gruppo B inizia a Groningen giovedì, mentre il Gruppo A prosegue ad Amsterdam domenica con Serbia - Ucraina e Portogallo - Olanda.

Il Portogallo, campione d'Europa e del mondo in carica, parte con una vittoria ma deve rimontare due gol alla Serbia, priva di tre giocatori su 14. I serbi si portano sul 2-0 nei primi sei minuti. Il capitano Marko Pršić trasforma un rigore e raddoppia dopo un intervento di André Sousa sulla sua conclusione e su quella di Andreja Stojcevski.

Il primo tempo si chiude però sul 2-2 dopo le reti di Pauleta su assist di Miguel Ângelo e di Pany Varela su servizio di Zicky. A inizio ripresa, Afonso Jesus e Tomás Paço segnano due gol in 30 secondi e ribaltano l'incontro a favore del Portogallo.

Statistica: il Portogallo ha segnato due gol in un minuto (passando dal 2-2 al 4-2) anche ai supplementari degli ottavi di Coppa del Mondo FIFA contro la Serbia a settembre.

L'Olanda vince una gara delle fasi finali di Futsal EURO per la prima volta dal 2005 nonostante la partenza da incubo. Mykhailo Zvarych porta in vantaggio gli ucraini dopo soli 52 secondi, ma i padroni di casa reagiscono e sfiorano il pareggio alla fine del primo tempo con il tiro di Karim Mossaoui deviato sul palo da Kyrylo Tsypun.

Gli olandesi ribaltano il risultati nei primi tre minuti della ripresa portandosi sul 2-1 con le reti di Oualid Saadouni e Mohamed Attaibi. Said Bouzambou mette a segno la terza rete a dieci minuti dal termine della gara, prima della rete ucraina di Petro Shoturma nel finale.

Key stat: Attaibi, che ha lavorato per il marketing del torneo, ha segnato il suo 40esimo gol in nazionale.