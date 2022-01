Riepilogo fase a gironi Champions League: il Manchester United fatica ma vince il girone

Dopo un inizio in sordina, il Manchester United si è rimesso in carreggiata pur incontrando numerose insidie nel cammino di qualificazione agli ottavi di finale come primo del girone.



La stagione del Manchester United

Highlights: Manchester United - Atalanta 3-2

Primo Gruppo F: V3 P2 S1 GF11 GS8

Miglior marcatore: Cristiano Ronaldo (6)

14/09: Young Boys - Manchester United 2-1 (Moumi Ngamaleu 66', Siebatcheu 90'+5'; Ronaldo 13')

29/09: Manchester United - Villarreal 2-1 (Alex Telles 60', Ronaldo 90'+5'; Alcácer 53')

20/10: Manchester United - Atalanta 3-2 (Rashford 53', Maguire 75', Ronaldo 81'; Pašalić 15', Demiral 29')

02/11: Atalanta - Manchester United 2-2 (Iličić 12', Zapata 56'; Ronaldo 45'+1' 90'+1')

23/11: Villarreal - Manchester United 0-2 (Ronaldo 78', Sancho 90')

08/12: Manchester United - Young Boys 1-1 (Greenwood 9', Rieder 42')

La stagione in breve: Ronaldo ha raddrizzato una stagione che stava prendendo una brutta piega.

Le stelle del Fantasy Football

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Cristiano Ronaldo – 41 punti

Bruno Fernandes – 32 punti

Harry Maguire – 20 punti

Variazioni alle rose

Le squadre possono registrare al massimo tre nuovi giocatori entro mercoledì 2 febbraio alle 24:00 CET. Dal 2018/19, un giocatore può aver già disputato la competizione con un altro club, anche tra quelli ancora in gara. Dopo l'approvazione di tutte le variazioni in ogni competizione da parte della UEFA, l'elenco completo dei giocatori inclusi ed esclusi sarà pubblicato su UEFA.com.

Statistiche

• Ronaldo ha giocato la sua 178esima partita di UEFA Champions League alla seconda giornata, balzando in vetta alla classifica delle presenze di tutti i tempi nella competizione.

• Lo United non era mai andata sotto di due gol nella prima frazione di gioco di UEFA Champions League prima della sfida della terza giornata contro l'Atalanta, quando poi ha vinto 3-2.

• Sei teenager hanno giocato per lo United alla sesta giornata contro lo Young Boys.