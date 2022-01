Riepilogo fase a gironi Champions League: il Villarreal fa quanto basta per qualificarsi

Nonostante alcune grandi prestazioni nella fase a gironi, il Villarreal di Unai Emery si è qualificato agli ottavi di UEFA Champions League solo alla sesta giornata.

La stagione del Villarreal

Highlights: Atalanta - Villarreal 2-3

Secondo Gruppo F: V3 P1 S2 GF12 GS9

Miglior marcatore: Arnaut Danjuma (4)

14/09: Villarreal - Atalanta 2-2 (Trigueros 39', Danjuma 73'; Freuler 6', Gosens 83')

29/09: Manchester United - Villarreal 2-1 (Alex Telles 60', Ronaldo 90'+5'; Alcácer 53')

20/10: Young Boys - Villarreal 1-4 (Elia 77'; Pino 6', Gerard Moreno 16', Moreno 88', Chukwueze 90'+2')

02/11: Villarreal - Young Boys 2-0 (Capoue 36', Danjuma 89')

23/11: Villarreal - Manchester United 0-2 (Ronaldo 78', Sancho 90')

09/12: Atalanta - Villarreal 2-3 (Malinovskyi 71', Zapata 80'; Danjuma 3' e 51', Capoue 42')

La stagione in breve: la mancanza di cinismo sotto porta per poco non gli costava la qualificazione.

Highlights: Young Boys - Villarreal 1-4

Arnaut Danjuma - 44 punti

Étienne Capoue – 36 punti

Dani Parejo – 27 punti

Variazioni alle rose

Le squadre possono registrare al massimo tre nuovi giocatori entro mercoledì 2 febbraio alle 24:00 CET. Dal 2018/19, un giocatore può aver già disputato la competizione con un altro club, anche tra quelli ancora in gara. Dopo l'approvazione di tutte le variazioni in ogni competizione da parte della UEFA, l'elenco completo dei giocatori inclusi ed esclusi sarà pubblicato su UEFA.com.

Statistiche

• Poco meno della metà dei 52.000 abitanti della città di Villarreal può entrare nel loro stadio da 23.500 posti.

• Prelevato dal Bournemouth nell'estate 2021, l'attaccante olandese nativo della Nigeria, Arnaut Danjuma, ha segnato quattro gol alla sua prima partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League.

• Il Villarreal nella fase a gironi ha subito otto gol su nove nella ripresa.