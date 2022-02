Coppa del Mondo per Club: il Chelsea potrebbe diventare l'ottava europea ad aggiudicarsi il titolo

Il Chelsea, campione in carica della UEFA Champions League, ha conquistato la finale alla sua seconda presenza al Mondiale FIFA per club. La squadra di Thomas Tuchel ha battuto l'Al Hilal in semifinale e sfiderà ora il Palmeiras, provando a diventare l'ottava europea diversa a vincere la competizione, nonché la nona consecutiva.

Come si è qualificato il Chelsea al Mondiale per club? Kai Havertz ha segnato l'unico gol che ha deciso la finale di UEFA Champions League della passata stagione contro i connazionali del Manchester City, quando il Chelsea è stato incoronato campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I campioni in carica della UEFA Champions League affronteranno nella Coppa del Mondo FIFA per Club i vincitori delle corrispondenti competizioni dell'Asia, Africa, Nord e Centro America, Caraibi e Sud America, nonché una squadra in rappresentanza della Confederazione dell'Oceania e i campioni nazionali della nazione ospitante, ovvero gli Emirati Arabi Uniti.

Chi partecipa alla Coppa del Mondo per Club del 2022?

Highlights finale 2021: Manchester City - Chelsea 0-1

Alla Coppa del Mondo per Club si sono qualificate sette squadre: Al Jazira Club (Emirati Arabi Uniti), Pirae (Tahiti), Al Ahly (Egitto), Chelsea (Inghilterra), Palmeiras (Brasile), Monterrey (Messico) e Al Hilal (Arabia Saudita). Entrati in gara direttamente nelle semifinali, Chelsea (Inghilterra) e Palmeiras (Brasile) hanno vinto le rispettive partite e conquistato la finale.

Chi affronterà il Chelsea in Coppa del Mondo per Club?

Il Chelsea affronterà i brasiliani del Palmeiras nella finale di sabato. I Blues hanno sconfitto l'Al Hilal per 1-0 grazie alla rete di Romelu Lukaku mercoledì 9 febbraio. Il Palmeiras, invece, ha sconfitto 2-0 l'Al Ahly. Le due squadre sconfitte in semifinale, Al Hilal and Al Ahly, disputeranno la finale per il terzo posto.

Calendario e risultati 03/02 Al Jazira - Pirae 4-1 (primo turno)

05/02 Al Ahly - Monterrey 1-0 (secondo turno)

06/02 Al Hilal - Al Jazira 6-1 (secondo turno)

08/02 Palmeiras - Al Ahly 2-0 (semifinali)

09/02 Monterey - Al Jazira 3-1 (finale quinto posto)

09/02 Al Hilal - Chelsea 0-1 (semifinali)

12/02 Al Hilal/Chelsea - Al Ahly (finale terzo posto)

12/02 Al Hilal/Chelsea - Palmeiras (finale)

Quando e dove si giocherà la Coppa del Mondo per Club?

Il torneo di quest'anno si disputerà ad Abu Dhabi dal 3 al 12 febbraio.

Quali giocatori del Chelsea sono disponibili per la Coppa del Mondo per Club?

L'undici titolare del Chelsea prima della semifinale FIFA via Getty Images

Portieri : Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Édouard Mendy*

Difensori: Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, César Azpilicueta, Malang Sarr

Centrocampisti: Jorginho, N'Golo Kanté, Mateo Kovačić, Saúl Ñíguez, Ross Barkley, Mason Mount, Hakim Ziyech, Kenedy, Kai Havertz

Attaccanti: Romelu Lukaku, Christian Pulišić, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi

*Arriverà in seguito dopo il successo del Senegal in Coppa d'Africa

Chi ha vinto la Coppa del Mondo FIFA per Club?

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Bayern München 2 (2013, 2021)

Corinthians 2 (2000, 2012)

AC Milan 1 (2007)

Internacional 1 (2006)

Internazionale Milano 1 (2010)

Liverpool 1 (2019)

Manchester United 1 (2008)

São Paulo 1 (2005)

Quali nazioni hanno vinto più Mondiali per Club?

7: Spagna

4: Brasile

2: Inghilterra, Germania, Italia

Chi ha vinto complessivamente più titoli mondiali per club?*

Il Real Madrid ha vinto la sua ultima Coppa del Mondo per Club nel 2018 Getty Images

Real Madrid 7 (1960, 1998, 2002; 2014, 2016, 2017, 2018)

AC Milan 4 (1969, 1989, 1990; 2007)

Bayern München 4 (1976, 2001; 2013, 2021)

Barcellona 3 (2009, 2011, 2015)

Boca Juniors 3 (1977, 2000, 2003)

Inter 3 (1964, 1965; 2010)

Nacional 3 (1971, 1980, 1988)

Peñarol 3 (1961, 1966, 1982)

São Paulo 3 (1992, 1993; 2005)

*Si intende Coppa Intercontinentale + Coppa del Mondo FIFA per Club

Classifica marcatori europei del Mondiali per Club

7: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

6: Gareth Bale (Real Madrid)

5: Lionel Messi (Barcellona), Luis Suárez (Barcelona)

3: Nicolas Anelka (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Wayne Rooney (Manchester United)

2: Adriano (Barcellona), Peter Crouch (Liverpool), Roberto Firmino (Liverpool), Quinton Fortune (Manchester United), Raúl González (Real Madrid), Filippo Inzaghi (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern), Pedro Rodríguez (Barcellona), autoreti

Clarence Seedorf e Kaká hanno entrambi segnato in Mondiali per Club Getty Images

1: Jonathan Biabiany (Inter), Sergio Busquets (Barcellona), Nicky Butt (Manchester United), Dante (Bayern München), Deco (Barcellona), Samuel Eto'o (Inter), Cesc Fàbregas (Barcellona), Darren Fletcher (Manchester United), Geremi (Real Madrid), Steven Gerrard (Liverpool), Mario Götze (Bayern München), Eidur Gudjohnsen (Barcellona), Xavi Hernández (Barcellona), Fernando Hierro (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Kaká (AC Milan), Naby Keïta (Liverpool), Seydou Keita (Barcelona), Marcos Llorente (Real Madrid), Mario Mandžukić (Bayern München), Rafael Márquez (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Maxwell (Barcelona), Diego Milito (Inter), Luka Modrić (Real Madrid), Fernando Morientes (Real Madrid), Alessandro Nesta (AC Milan), Goran Pandev (Inter), Franck Ribéry (Bayern München), Benjamin Pavard (Bayern München), Ronaldinho (Barcelona), Sávio (Real Madrid), Clarence Seedorf (AC Milan), Dejan Stanković (Inter), Thiago Alcántara (Bayern München), Fernando Torres (Chelsea), Nemanja Vidić (Manchester United), Dwight Yorke (Manchester United), Javier Zanetti (Inter)