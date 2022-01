Finale UEFA Champions League 2023: Istanbul

La UEFA Champions League 2022/23 si concluderà all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, il 10 giugno 2023.

Costruito per sostenere la candidatura della Turchia alle Olimpiadi del 2008, l'impianto è stato aperto nel 2002 ed è lo stadio di casa della nazionale turca. Situato nella zona di Başakşehir della città, a nord del Bosforo, ha una capienza di oltre 75.000 posti a sedere.

2005 final highlights: Milan vs Liverpool

Questa è la seconda grande finale UEFA che andrà in scena all'Atatürk Olympic Stadium. Nella prima storica finale di UEFA Champions League giocata in quell'impianto nel 2005, il Liverpool ha battuto il Milan ai rigori dopo essere andato all'intervallo sotto per 3-0. Il "Miracolo di Istanbul" è considerato una delle rimonte più sensazionali nella storia del calcio europeo.

Dove si giocheranno le finali di UEFA Champions League del 2024 e 2025?

2024: Wembley Stadium, Londra

2025: Fussball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa si aggiudica chi vince la Champions League?

La magia della coppa della UEFA Champions League

Il trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg. "Non sarà un capolavoro artistico, ma tutti nel calcio sono ansiosi di metterci le mani sopra", ha detto il creatore Jürg Stadelman.

I vincitori del 2022/23 si assicurano anche un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, se non si sono qualificati attraverso il proprio campionato.