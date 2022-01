Le squadre degli ottavi di Champions League: programma, risultati e classifica in campionato

Dalla sesta giornata: VVVS (tutte le competizioni, dalla più recente)

Sosta invernale: dal 23 dicembre al 15 gennaio

Situazione attuale: 2° in Eredivisie, ottavi di finale di Coppa d'Olanda

Ottavi di finale: Benfica, 23/02 (t) e 15/03 (c)

Dalla sesta giornata: PVVSSS 

Sosta invernale: dal 23 dicembre all'1 gennaio

Situazione attuale: 4° in Liga, ottavi di finale di Coppa del Re

Ottavi di finale: Manchester United, 23/02 (c) e 15/03 (t)

Il Bayern di Robert Lewandowski è primo in Bundesliga Getty Images

Dalla sesta giornata: SVVV

Sosta invernale: dal 18 dicembre al 6 gennaio

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Ottavi di finale: Salzburg, 16/02 (t) e 08/03 (c)

Dalla sesta giornata: VSSVVV

Sosta invernale: no

Situazione attuale: 3° in Liga, semifinale di Coppa di Lega

Ottavi di finale: Ajax, 23/02 (c) e 15/03 (t)

Dalla sesta giornata: VVVPPVVPPV

Sosta invernale: in programma dal 23 gennaio al 7 febbraio

Situazione attuale: 2° in Premier League, quarto turno di FA Cup, semifinale di Coppa di Lega

Ottavi di finale: LOSC, 22/02 (c) e 16/03 (t)

A caccia del triplete Dodici squadre degli ottavi possono ancora conquistare il "triplete", ovvero vincere la Coppa dei Campioni, il campionato e il trofeo nazionale più importante nella stessa stagione. L'impresa è stata compiuta solo nove volte.

Dalla sesta giornata: VVVVV

Sosta invernale: dal 23 dicembre all'8 gennaio

Situazione attuale: 1ª in Serie A, ottavi di finale di Coppa Italia 

Ottavi di finale: Liverpool, 16/02 (c) e 08/03 (t)

La Juventus festeggia dopo il 4-3 sulla Roma

Dalla sesta giornata: SVPVVP

Sosta invernale: dal 22 dicembre al 5 gennaio

Situazione attuale: 5ª in Serie A, ottavi di finale di Coppa Italia 

Ottavi di finale: Villarreal, 22/02 (t) e 16/03 (c)

Dalla sesta giornata: VPSPPVV

Sosta invernale: in programma dal 23 al 7 febbraio

Situazione attuale: 3° in Premier League, quarto turno di FA Cup, semifinale di Coppa di Lega

Ottavi di finale: Inter, 16/02 (t) e 08/03 (c)

Dalla sesta giornata: PVVP

Sosta invernale: dal 23 dicembre al 3 gennaio

Situazione attuale: 10° in Ligue 1

Ottavi di finale: Chelsea, 22/02 (t) e 16/03 (c)

Dalla sesta giornata: VVVVVVV

Sosta invernale: in programma dal 23 gennaio al 7 febbraio

Situazione attuale: 1° in Premier League, quarto turno di FA Cup

Ottavi di finale: Sporting CP, 15/02 (t) e 09/03 (c)

L'unica sconfitta dello United con Ralf Rangnick è arrivata a inizio anno contro i Wolves Getty Images

Dalla sesta giornata: VSVPV

Sosta invernale: in programma dal 23 gennaio al 7 febbraio

Situazione attuale: 7° in Premier League, quarto turno di FA Cup

Ottavi di finale: Atlético, 23/02 (t) e 15/03 (c)

Dalla sesta giornata: PVPVV

Sosta invernale: dal 23 dicembre al 2 gennaio

Situazione attuale: 1° in Ligue 1, ottavi di finale di Coppa di Francia

Ottavi di finale: Real Madrid, 15/02 (c) e 09/03 (t)

Dalla sesta giornata: VVVSVPV

Sosta invernale: dal 23 dicembre all'1 gennaio

Situazione attuale: 1° in Liga, ottavi di finale di Coppa del Re

Ottavi di finale: Paris, 15/02 (t) e 09/03 (c)

Dalla sesta giornata: VSVVVVV

Sosta invernale: dal 12 dicembre al 3 febbraio

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di finale di Coppa d'Austria

Ottavi di finale: Bayern, 16/02 (t) e 08/03 (c)

Dalla sesta giornata: VSVVVVV

Sosta invernale: no

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale di Coppa del Portogallo

Ottavi di finale: Man. City, 15/02 (c) e 09/03 (t)

Dalla sesta giornata: PSVVVVV

Sosta invernale: dal 22 dicembre al 2 gennaio

Situazione attuale: 8° in Liga

Ottavi di finale: Juventus, 22/02 (c) e 16/03 (t)