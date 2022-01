I 40 osservati speciali di UEFA.com per il 2022

Come ogni inizio dell'anno, la squadra di reporter, corrispondenti ed editor di UEFA.com è pronta a consultare la sfera di cristallo per svelarvi quali giocatori di 21 anni o meno all'inizio del 2022 potrebbero essere protagonisti del calcio europeo nel nuovo anno.

L'anno scorso di questo periodo abbiamo fatto previsioni positive per giocatori del calibro di Jude Bellingham, Charles De Ketelaere, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Pedri, mentre un viaggio più indietro negli archivi rivela stelle ormai consolidate come Jonathan David, Ansu Fati, Dušan Vlahović, Alphonso Davies, Rodrygo ed Erling Haaland. Quindi chi farà parte di questa speciale lista questa volta?

Karim Adeyemi (GER, 19 - Salisburgo)

L'attaccante è il prossimo calciatore nella lista dei campioni del futuro del Salzburg dopo Haaland e Patson Daka, e ha già esordito con la nazionale tedesca andando a segno al debutto.

Amine Adli (FRA, 21 - Leverkusen)

A suo agio su entrambe le fasce, l'esterno francese in estate si è trasferito al Toulouse e da allora ha continuato a migliorare. Convocato dalla Francia U21, ha segnato nelle prime due partite che ha giocato.

Amine Adli del Leverkusen Getty Images

Anouar Ait El Hadj (BEL, 19 – Anderlecht)

Il duttile calciatore della selezione U21 belga è in grado di ricoprire più ruoli nella mediana ed è bravo sia nei passaggi che nella gestione della palla.

Ander Barrenetxea (ESP, 20 – Real Sociedad)

Centrocampista sinistro dotato di estro e dribbling, nel 2018 è diventato il primo giocatore nato nel XXI secolo a esordire in Liga. Nell'ultimo anno è stato uno dei protagonisti della scalata della Real Sociedad.

Stipe Biuk (CRO, 19 – Hajduk Split)

Si è fatto notare nella scorsa fase finale di EURO Under 21, disputando una partita straordinaria contro la Spagna. Negli ultimi nove mesi l'esterno sinistro è un titolare inamovibile col proprio club.

Erik Botheim (NOR, 21 – Krasnodar)

Esploso dopo aver lasciato il Rosenborg all'inizio dell'anno scorso, l'attaccante nel 2021 ha segnato 23 gol in 46 partite col Bodø/Glimt – tra cui spiccano i due gol e tre assist nel 6-1 sulla Roma. Sicuramente riceverà la convocazione della Norvegia dopo essersi guadagnato il trasferimento al Krasnodar.

Aguibou Camara (GUI, 20 – Olympiacos)

Prelevato in estate dal LOSC Lille, il nazionale della Guinea è un centrocampista di impostazione bravo a recuperare i palloni e a fare ripartire l'azione con creatività. Non è molto alto e per questo viene spesso paragonato a N'Golo Kanté.

Ersin Destanoğlu (TUR, 21 – Beşiktaş)

Il portierino turco ha già superato le 50 presenze col Beşiktaş e ha scavalcato Mert Günok nelle gerarchie della nazionale. Presenza imponente in area, è anche uno specialista sui calci di rigore.

Il portiere del Beşiktaş, Ersin Destanoğlu NurPhoto via Getty Images

Hugo Ekitike (FRA, 19 – Reims)

L'attaccante ideale di qualsiasi allenatore per l'enorme lavoro difensivo e per l'abilità nel tenere il pallone facendo salire la squadra, in poco tempo si è guadagnato una maglia da titolare.

Harvey Elliott (ENG, 19 – Liverpool)

Dopo aver brillato nella passata stagione in prestito al Blackburn, l'instancabile centrocampista è tornato ai Reds con tante aspettative ma è stato costretto a uno stop per un infortunio. La sua abilità nei passaggi e intelligenza tattica torneranno utili a Jürgen Klopp quando rientrerà nel 2022.

Conor Gallagher (ENG, 21 – Crystal Palace, in prestito dal Chelsea)

Altro prodotto delle giovanili del Chelsea, l'infaticabile centrocampista ha aggiunto al repertorio anche un discreto numero di gol da quando si è trasferito al Palace. A novembre ha anche esordito con la nazionale maggiore inglese.

Gavi (ESP, 17 – Barcellona)

Metronomo del centrocampo dei Blaugrana, il talentuoso spagnolo trasmette calma e sicurezza in campo. Venuto alla ribalta nella passata stagione, è diventato il più giovane spagnolo a esordire in nazionale quando ha giocato la fase finale di UEFA Nations League.

Étienne Green (ENG, 21 – Saint-Etienne)

Chiamato dalla madre francese come la città che rappresenta, Green è il classico portiere moderno bravo anche coi piedi. Gettato nella mischia ad aprile per una serie di infortuni che gli hanno aperto le porte, da quel momento ha scalato le gerarchie della squadra.

Pierre Kalulu (FRA, 21 – AC Milan)

Il Milan l'ha prelevato dal Lyon nell'estate 2020, e da allora è molto cresciuto guadagnandosi anche la stima di Stefano Pioli che lo considera una più che valida alternativa nella retroguardia rossonera.

Pierre Kalulu del Milan DeFodi Images via Getty Images

Arnaud Kalimuendo (FRA, 19 – Lens, in prestito dal Paris)

Protagonista in UEFA Youth League col Paris, Kalimuendo ha studiato da vicino Kylian Mbappé e nella seconda stagione in prestito al Lens ha brillato guadagnandosi anche la convocazione dalla Francia Under 21.

Odilon Kossounou (CIV, 20 – Leverkusen)

Le sue quotazioni sono cresciute rapidamente all'Hammarby e al Club Brugge prima del trasferimento in Germania in estate. La bravura del centrale negli anticipi e nell'uno contro lo hanno già reso un giocatore fondamentale per il Leverkusen e la Costa d'Avorio.

Kacper Kozłowski (POL, 18 – Union Saint-Gilloise, in prestito dal Brighton & Hove Albion)

Centrocampista dallo straordinario talento, in estate è diventato il più giovane di sempre a scendere in campo in un EURO. Kozłowski è a proprio agio in qualsiasi posizione della mediana grazie alla sua visione di gioco e bravura nei passaggi. Il Brighton l'ha prelevato dal Pogoń Szczecin il 5 gennaio.

Loizos Loizou (CYP, 18 – Omonoia)

L'ucraino Illia Zabarnyi, che ha fatto parte della nostra lista del 2021, è l'altro unico teenager con più presenze di Loizou (15) in nazionale. L'esterno sinistro ha vinto il titolo con l'Omonia pur non recitando un ruolo da protagonista.

Noni Madueke (ENG, 19 – PSV Eindhoven)

"La persona che mi ha fatto desiderare diventare un calciatore è stato Cristiano Ronaldo", ha detto. La potenza, velocità e pericolosità sotto porta, fanno capire che il nazionale inglese Under 21 ha imparato bene dal suo idolo.

Noni Madueke del PSV DeFodi Images via Getty Images

Mykhailo Mudryk (UKR, 20 – Shakhtar Donetsk)

L'elegante esterno ucraino è entrato nella prima squadra dello Shakhtar in questa stagione e ha già giocato tutte le partite della fase a gironi di Champions League, compresa quella in casa del Real Madrid da titolare. Ci si aspetta una chiamata a breve dalla nazionale ucraina.

Maksim Mukhin (RUS, 20 – CSKA Moskva)

Una fugace apparizione con la Russia a EURO ma una presenza costante col CSKA dal suo trasferimento a maggio dalla Lokomotiv Moskva, si è imposto come un leader del centrocampo per le sue qualità da trascinatore.

Nico (ESP, 19 – Barcellona)

Altro prodotto del La Masia del Barça, Nico è un calciatore atipico perché abbina altezza e potenza fisica a una tecnica sopraffina che ha perfezionato nelle giovanili del club. Oggi è aggregato in pianta stabile alla prima squadra.

Luca Netz (GER, 18 – Mönchengladbach)

Terzino rapido e dal sinistro educato, Netz è diventato il più giovane marcatore del suo ex club, l'Hertha Berlin.

Bećir Omeragić (SUI, 19 – Zürich)

Pilastro della difesa del Zürich che con lui ha trovato equilibrio e solidità arrivando a lottare per il titolo, l'elegante centrale svizzero ha già giocato oltre 70 partite di campionato col club.

Loïs Openda (BEL, 21 – Vitesse, in prestito dal Club Brugge)

Attaccante molto prolifico con le giovanili del Belgio, la sua velocità e pericolosità sotto porta gli hanno permesso di vincere la classifica marcatori di Eredivisie della passata stagione, proseguendo sulla stessa linea anche in questa.

Loïs Openda of Vitesse ANP Sport via Getty Images

Yéremi Pino (ESP, 19 – Villarreal)

Calciatore rapido e dinamico, Pino è diventato il più giovane spagnolo di sempre a partire titolare in una finale UEFA per club quando a maggio, a 18 anni e 218 giorni, il suo Villarreal ha battuto il Manchester United nell'atto conclusivo di Europa League.

Nicolas Raskin (BEL, 20 – Standard)

Giovane promessa di Standard, Genk e Anderlecht, Raskin è tornato al suo primo club nonché squadra della sua città, diventando subito un protagonista della mediana grazie alla sua visione di gioco e bravura nei passaggi. A suon di prestazioni si è guadagnato una maglia da titolare.

Giacomo Raspadori (ITA, 21 – Sassuolo)

Membro dell'Italia che ha vinto EURO 2020 e pupillo del Ct Roberto Mancini, Raspadori è un attaccante rapido ed estroso in grado di segnare così come di fare assist. Nel 2021 ha messo a segno dieci gol in campionato e adesso è titolare nel Sassuolo.

Devyne Rensch (NED, 18 – Ajax)

"Ha grande visione di gioco, è atletico e molto tecnico - quindi ha tutte le carte in regola per avere una grande carriera", ha detto l'allenatore Erik ten Hag parlando dell'ennesima gemma sfornata dal vivaio dell'Ajax, in grado di giocare sia sulla destra che come centrale.

Nicolò Rovella (ITA, 20 – Genoa, in prestito dalla Juventus)

La Juventus si è mossa rapidamente per assicurarsi lo scorso gennaio il cartellino del giovane centrocampista basso. Rovella sta continuando a crescere al Genoa e ha tutto il potenziale per essere un regista di primissima fascia unendo un'ottima visione di gioco a una certa affidabilità difensiva.

Georginio Rutter (FRA, 19 – Hoffenheim)

Prelevato a febbraio 2021 dal Rennes, il giovane attaccante si è guadagnato gradualmente la fiducia dell'allenatore aumentando sempre di più il minutaggio. Le ultime prestazioni condite da gol certificano che lo attende un grande avvenire.

Georginio Rutter dell'Hoffenheim DeFodi Images via Getty Images

Andreas Schjelderup (NOR, 17 – Nordsjælland)

A 16 anni si è trasferito dal Bodø/Glimt al Nordsjælland, e in breve tempo è diventato un titolare inamovibile del club danese. È un centrocampista dotato di inventiva ed è spesso stato paragonato al precedente talento del Nordsjælland, Mikkel Damsgaard.

Benjamin Šeško (SVN, 18 – Salzburg)

Avendo segnato la scorsa stagione 20 gol in campionato durante il prestito al Liefering, il possente e rapido attaccante si è guadagnato i paragoni con Haaland. È il più giovane calciatore ad aver esordito e segnato con la Slovenia.

Mohamed Simakan (FRA, 21 – Leipzig)

In difesa il Leipzig si è affidato a Simakan e Joško Gvardiol (presente l'anno scorso nella lista dei talenti di UEFA.com) per colmare la partenza di Dayot Upamecano. L'ex centrale dello Strasbourg è molto cresciuto e si è confermato come un giovane dalle grandi prospettive.

Wilfried Singo (CIV, 21 – Torino)

Il rapido, forte e grintoso esterno è diventato un giocatore fondamentale per il Torino con le sue continue incursioni sulla fascia destra. In estate è stato convocato dalla nazionale della Costa d'Avorio.

Emile Smith Rowe (ENG, 21 – Arsenal)

Il centrocampista offensivo è stato una rivelazione della squadra di Mikel Arteta, raggiungendo la doppia cifra nei gol fatti in tutte le competizioni. Grazie alla sua grinta e intelligenza tattica, è entrato anche nel giro della nazionale inglese.

Emile Smith Rowe dell'Arsenal Getty Images

Khéphren Thuram (FRA, 20 – Nice)

Figlio della leggenda del calcio francese Lilian, Khéphren Thuram è un pilastro della difesa e ha già disputato più di 60 partite in prima squadra col Nice entrando anche in pianta stabile nella selezione Under 21 della Francia.

Jurriën Timber (NED, 20 – Ajax)

Con Timber, l'Ajax ha fatto nuovamente centro sfornando l'ennesimo talento. Il tecnico centrale difensivo rispecchia la filosofia del club, ha stupito tutti nella fase a gironi di Champions League e ha già sei presenze con la nazionale olandese.

Adrien Truffert (FRA, 20 – Rennes)

A proprio agio su entrambe le fasce, Truffert è venuto alla ribalta col Rennes come terzino dalla spiccata propensione offensiva. Le sue caratteristiche sono state evidenti recentemente con la doppietta segnata in casa contro il Lyon.

Arsen Zakharyan (RUS, 18 – Dinamo Moskva)

Anche lui a proprio agio su entrambe le fasce, Zakharyan è in grado di creare gioco ma anche di fare gol da qualsiasi posizione. Votato nella passata stagione come miglior under 21 del campionato russo, è diventato il più giovane calciatore di movimento a esordire in nazionale.

Questa lista è stata selezionata da giornalisti, corrispondenti e redattori di UEFA.com e non intende competere con premi più consolidati. Tutte le età sono intese al 1° gennaio 2022.