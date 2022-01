Quali sono le punizioni più belle nella storia della UEFA Champions League?

Per battere i portieri più forti del mondo su punizione servono grandi qualità, ma in UEFA Champions League non mancano di certo.

Oggi, il sondaggio 30 Seasons of That #UCLFeeling propone sei punizioni fra le più belle nella storia della UEFA Champions League: qual è la tua preferita?

Nel corso della stagione 2021/22, la UEFA chiede ai tifosi di votare i momenti più memorabili da quando la UEFA Champions League ha preso il posto della Coppa dei Campioni nei primi anni '90. "30 Seasons of That #UCLFeeling" permette di votare di tutto: gol, esultanze memorabili, rimonte clamorose, numeri d'alta scuola e parate impossibili.

Juninho Pernambucano contro il Bayern

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Juninho Pernambucano

Bayern - Lyon 1-2

05/11/2003, prima fase a gironi

Oliver Kahn piazza e sposta la barriera più volte in attesa della punizione da 30 metri di Juninho Pernambucano, che però riesce a batterlo alla sua sinistra. "È stata la mia migliore punizione da lontano", ha ricordato lo specialista.

A Lione, Juninho si allenava sulle punizioni con il portiere di riserva Rémy Vercoutre. "Ne batteva 30 o 40 ad allenamento e inquadrava la porta il 90% delle volte - ha ricordato Vercoutre -. Quasi sempre era gol".

Lionel Messi contro il Liverpool

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Messi

Barcelona - Liverpool 3-0 (tot.: 3-4)

01/05/2019, semifinale di andata

Il gol numero 600 di Lionel Messi con il Barcellona arriva con una punizione da posizione centrale che aggira la barriera e si insacca all'incrocio. Anche se i blaugrana non andranno in finale, la rete di Messi viene votata Gol della Stagione 2019/20.

"Ho provato a calciarla come sempre - ha commentato l'argentino a UEFA.com all'inizio della stagione successiva -. Era da più lontano del solito, quindi ho tirato un po' più forte: a volte funziona e a volte no, ma ho avuto fortuna."

Hugo Almeida contro l'Inter

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Almeida

Internazionale - Porto 2-1

01/11/2005, fase a gironi

"Un gol perfetto", è il commento del reporter di UEFA.com al gol di Hugo Almeida, un missile da oltre 30 metri che è ancora in piena corsa quando si insacca alle spalle di Júlio César.

L'Inter, battuta 2-0 a Oporto nella gara a campi invertiti, passa in svantaggio al 16' della sfida di ritorno, ma Julio Cruz firma due gol nella ripresa e regala il 2-1 ai nerazzurri.

Cristiano Ronaldo contro l'Arsenal

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Ronaldo

Arsenal - Manchester United 1-3 (tot. 1-4)

05/05/2009, semifinale di ritorno

"Ha segnato più o meno da casa mia", ricorda Cesc Fàbregas dopo la semifinale persa dall'Arsenal contro il Manchester United. Da circa 40 metri e da posizione defilata sulla destra, Cristiano Ronaldo decide comunque di tirare e batte Manuel Almunia sul primo palo, portando il risultato sul 2-0.

Il portoghese aveva segnato da una distanza simile contro il Porto al turno precedente. Non a caso, Fàbregas commenta: "Si vedeva che Ronaldo era speciale, inarrestabile".

Roberto Carlos contro lo Sporting CP

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Roberto Carlos

Sporting CP - Real Madrid 2-2

12/09/2000, fase a gironi

Il calcio di punizione più famoso di Roberto Carlos è probabilmente quello contro la Francia in un'amichevole del 1997, con il pallone che segue una traiettoria impossibile e batte Fabien Barthez. Quello contro lo Sporting non è così spettacolare ma è superiore per potenza.

"Mi allenavo un'ora tutti i giorni", ha commentato Roberto Carlos, che abbinava uno dei tiri più potenti in circolazione a una grande tecnica. Anche a fine carriera ha spiegato: "In una settimana ci sono sette giorni e ogni giorno batto sette punizioni".

Lasse Schöne contro il Real Madrid

30 Seasons of That #UCLFeeling: Punizioni - Schöne

Real Madrid - Ajax 1-4 (tot. 3-5)

05/03/2019, ottavi di finale, ritorno

Anche se la gara di andata al Santiago Bernabéu si fosse conclusa con un 3-1, sarebbe stata una vittoria eclatante per l'Ajax, che però spinge ancora sull'acceleratore. Lasse Schöne decide quindi di tentare la sorte e trasforma una punizione dai pressi della bandierina, pescando il secondo palo.

"È andato tutto bene, ma anche per nostro volere - ha commentato il tecnico Erik ten Hag, mentre la punizione di Schöne sarà votata gol più bello del decennio dell'Ajax. "È stato il più spettacolare della mia carriera - ha commentato il danese -. All'Ajax ho vissuto momenti bellissimi".