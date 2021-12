UEFA Champions League: i numeri della fase a gironi 2021/22

1 Sébastien Thill dello Sheriff è diventato il primo giocatore lussemburghese a segnare nell'era della Champions League.

Highlights: Sporting CP - Beşiktaş 4-0

2 Pedro Gonçalves dello Sporting CP ha segnato due gol in due partite consecutive della fase a gironi contro Beşiktaş e Dortmund: l'unico altro giocatore portoghese a compiere questa impresa è stato Cristiano Ronaldo (sette volte). Il club lusitano ha anche centrato il suo successo più ampio in casa (4-0) e in trasferta (4-1) in Champions League nelle successive partite contro il Beşiktaş.

3 Il Salisburgo è diventato la prima squadra austriaca a raggiungere la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, mentre i club austriaci che torneranno in gara nell'anno nuovo sono tre (LASK e Rapid Wien in UEFA Europa Conference League): non capitava dal 1983/84.

4 Il Club Brugge è diventato la prima squadra a subire quattro o più gol in quattro partite consecutive di Champions League.

Highlights: Villarreal - Man. United 0-2

5 Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare nelle prime cinque partite di Coppa dei Campioni/Champions League con una squadra inglese. Il Manchester City è arrivato primo nel girone per la quinta stagione consecutiva: in precedenza ci era riuscito solo un altro club inglese, lo United (2006/07–2010/11).

6 Il Liverpool è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League.

7 Il LOSC Lille è arrivato primo nel girone per la prima volta in sette partecipazioni

8 Thomas Müller del Bayern è diventato l'ottavo giocatore a segnare 50 gol in Champions League, nonché il primo tedesco a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione.

Highlights: Dynamo Kyiv - Bayern 1-2

9 Alla quinta giornata, Robert Lewandowski ha segnato alla nona presenza consecutiva in Champions League, diventando il primo giocatore a riuscirci in più di un'occasione. Questa è anche la decima stagione consecutiva in cui ha segnato almeno cinque gol.

10 Liverpool, Ajax e Bayern hanno concluso la fase a gironi a punteggio pieno (18 punti). Complessivamente, questo traguardo è stato raggiunto 10 volte: le altre squadre che ci sono riuscite sono Milan, Paris, Spartak Moskva, Barcellona, Real Madrid (due volte) e Bayern.

11 Complessivamente, le quattro squadre inglesi hanno vinto le prime 11 partite casalinghe della fase a gironi, segnando 33 gol. L'unica eccezione è stata la gara tra Manchester United e Young Boys alla sesta giornata (1-1).

Highlights: LOSC - Salzburg 1-0

12 LOSC Lille, Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg sono rimaste in lizza per superare il Gruppo G fino all'ultimo incontro. L'ultima volta che non ci sono state eliminazioni o qualificazioni matematiche dopo la quinta giornata risaliva a 12 anni fa (Barcellona, Inter, Rubin Kazan e Dynamo Kyiv). Inoltre, con la vittoria per 1-0 contro il Salisburgo alla quinta giornata, il LOSC ha interrotto una striscia di 12 partite casalinghe senza vittorie nella fase a gironi. Il successo precedente era stato il 3-1 contro l'AEK Atene nella stagione 2006/07.

17 Alla seconda giornata, Karim Benzema e Lionel Messi sono diventati i primi giocatori a segnare in 17 stagioni consecutive di Champions League.

18 Il Bayern ha vinto la partita d'esordio delle ultime 18 stagioni di Champions League, segnando 45 gol e subendone solo due.

19 Per la seconda volta in tre stagioni, il Bayern ha concluso la fase a gironi con 18 punti e una differenza reti di +19: nessun'altra squadra ha mai superato questa combinazione.

Mbappé festeggia le 50 presenze

20 Kylian Mbappé ha segnato alla sua 50esima partita di Champions League, diventando l'11esimo giocatore a segnare 20 gol in trasferta. Tuttavia, ha raggiunto questo traguardo in sole 23 partite, precedendo altri 10 giocatori.

21 Bisogna tornare indietro di 21 stagioni (2000/01) per trovare l'ultima fase a gironi non superata dal Barcellona. I blaugrana, inoltre, non hanno mai segnato così poco in questo turno (due gol).

22 Il Bayern è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 22 gol e ha prolungato il suo record di imbattibilità nelle trasferte di Champions League a 21 partite.

27 Di tutti i gol segnati dai giocatori iraniani in Champions League, il 27% è arrivato contro il Chelsea (4 su 15): Ali Daei con l'Hertha Berlino nel 1999 (due gol), Mehdi Taremi con il Porto e Sardar Azmoun con lo Zenit nel 2021.

Tutti i gol di Haller nella fase a gironi

29 Sébastien Haller è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol all'esordio in Champions League dai tempi di Marco van Basten, autore di un poker con il Milan contro l'IFK Göteborg nella stagione 1992/93. Haller è anche diventato il primo giocatore in assoluto a segnare nove volte nelle prime cinque presenze in Champions League, il quarto a segnare nelle prime cinque partite della competizione, il secondo a segnare in tutte e sei le partite del girone e il più veloce ad arrivare a 10 gol in Champions League (sei partite).

30 Kylian Mbappé ha segnato il suo 30esimo gol in Champions League alla sesta giornata. È diventato il più giovane a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione (a 22 anni e 352 giorni), strappando il record a Lionel Messi (23 anni e 131 giorni).

36 Segnando contro il Salisburgo alla seconda giornata, Burak Yılmaz è diventato il marcatore turco più anziano nella competizione a 36 anni e 76 giorni.

Highlights: Paris - Club Brugge 4-1

38 Alla sesta giornata, il Club Brugge è diventato la 38esima squadra contro cui Lionel Messi è andato a segno in Champions League, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo.

50 L'Ajax è diventato la seconda squadra olandese a vincere le prime cinque partite della stagione, 50 anni dopo il Feyenoord nel 1971/72. La vittoria alla quinta giornata gli ha anche assicurato la vetta del girone per la prima volta dal 1995/96, stagione in cui ha raggiunto la sua ultima finale.

59 Alla terza giornata sono stati segnati 59 gol, un totale superato solo in un'altra giornata della competizione con l'attuale format (62 nel 2020/21).

Highlights: Chelsea - Juventus 4-0

63 Perdendo 4-0 in casa del Chelsea, la Juventus ha subito la sua sconfitta più pesante nella competizione dal 7-0 contro il Wiener Sport-Club al turno preliminare 1958/59.

76 Mircea Lucescu della Dynamo Kyiv ha ampliato il suo record di allenatore più anziano in Champions League. Alla sesta giornata aveva 76 anni e 132 giorni.

82 Il gol di Timo Werner contro lo Zenit dopo 82 secondi è stato il più veloce mai segnato dal Chelsea in Champions League, nonché il più veloce subito dalla squadra russa nella competizione.

117 L'Inter ha effettuato più tiri in porta di qualsiasi altra squadra della fase a gironi, arrivando a 117 in sei partite.

Storia della fase a gironi

125 Manuel Neuer del Bayern ha collezionato la 125ª presenza in Champions League alla sesta giornata, superando Gianluigi Buffon al secondo posto nella classifica dei portieri più presenti nella storia della competizione. Al primo posto c'è sempre Iker Casillas (177).

181 Cristiano Ronaldo ha raggiunto le 181 presenze in Champions League, superando Iker Casillas in vetta alla classifica assoluta. Ha anche ampliato il record di gol nella competizione a 140.

297 Nella fase a gironi si sono visti 297 gol, una media di 3,1 a partita.

Le statistiche non includono le qualificazioni se non diversamente specificato.