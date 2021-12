È di Olha Ovdiychuk il Gol della fase a gironi di Women's Champions League

Il pallonetto dalla tre quarti di Olha Ovdiychuk nella gara tra WFC Kharkiv e Breidablik è stato votato Gol della fase a gironi di UEFA Women's Champions League, aggiudicandosi il sondaggio presentato da Heineken.

Il gol ha permesso al Kharkiv di assicurarsi la vittoria per 2-0 e ha preceduto quello di Lieke Martens in Barcellona-HB Køge alla sesta giornata. Terzo posto per la rete di Fridolina Rolfö del Barcellona nel 4-0 contro l'Arsenal.

Il gol di Ovdiychuk ha ricevuto più della metà dei voti totali ed è stato anche il più votato tra tutte le giornate. I tifosi potevano votare il gol più bello della fase a gironi da lunedì 20 dicembre alle 10:00 CET a giovedì 23 dicembre alle 15:00 CET.

Gol della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

1. Olha Ovdiychuk, Breidablik - WFC Kharkiv 0-2 (quarta giornata)

2. Lieke Martens, Barcelona - HB Køge 5-0 (sesta giornata)

3. Fridolina Rolfö, Arsenal - Barcelona 0-4 (quinta giornata)

4. Steph Catley, HB Køge - Arsenal 1-5 (terza giornata)

5. Sam Kerr, Chelsea - Wolfsburg 3-3 (prima giornata)

6. Caroline Møller, Real Madrid - Breidablik 5-0 (seconda giornata)