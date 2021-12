UEFA Europa League 2021/22: i numeri della fase a gironi

1 Il West Ham è stato l'unico club all'esordio nella fase a gironi di Coppa UEFA/Europa League.

2 Il Napoli ha perso solo tre delle ultime 21 partite della fase a gironi di Europa League (V14 P4). Due sconfitte sono arrivate contro lo Spartak Moskva.

3 I Rangers hanno segnato tre autoreti in questa fase a gironi, superando qualsiasi altra squadra in Coppa UEFA/Europa League.

4 Il Leverkusen è arrivato primo nel girone di Europa League per la quarta volta: solo il Salisburgo ha fatto meglio (cinque).

Highlights: Leverkusen - Celtic 3-2

6 Il Napoli si è qualificato per la fase a eliminazione diretta di Europa League sei volte su sei.

7 La Lazio ha superato il girone di Europa League per la settima volta: solo il Villarreal ha fatto meglio (otto).

9 Patson Daka del Leicester ha segnato la tripletta più veloce di sempre in Europa League nel 4-3 contro lo Spartak Moskva alla terza giornata: nove minuti e 34 secondi. Inoltre, è diventato appena il quinto giocatore a segnare quattro gol in una gara di Europa League.

Highlights: Spartak Moskva - Leicester 3-4

12 Per la prima volta, il Monaco ha terminato la fase a gironi di una competizione UEFA senza sconfitte (V3 P3), al dodicesimo tentativo.

15 Il Leverkusen non perde in casa nella fase a gironi di Europa League da 15 partite: nessun'altra squadra ha fatto meglio nella competizione.

16 Il Lyon ha concluso la fase a gironi con 16 punti, eguagliando il record per una squadra francese che aveva stabilito nel 2012/13. Inoltre, è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 16 gol.

Highlights: Sparta Praha - Lyon 3-4

17 La Lokomotiv Moskva non vince da 17 partite nelle competizioni UEFA (P5 S12) e non ha segnato in metà di queste.

18 Il Ludogorets ha stabilito un record negativo in Europa League: 18 partite senza vittorie.

19 Solo Simone Inzaghi (20) ha segnato più gol di Ciro Immobile (19) con la Lazio nelle competizioni europee.

23 Il Real Betis ha perso contro il Leverkusen alla quarta giornata e il Celtic alla sesta: erano 23 anni che non perdeva in due trasferte consecutive delle competizioni europee (contro Chelsea e Vejle nel 1998).

Highlights: Celtic - Betis 3-2

32 Con il 4-1 sul Legia alla quarta giornata, il Napoli ha segnato almeno due gol in cinque gare europee consecutive dopo 32 anni (1989).

35 Nella fase a gironi ci sono stati 35 gol dal 46' al 60': è stato il quarto d'ora più prolifico di questo turno.

60 Battendo il Legia alla quinta giornata, il Leicester ha segnato tre gol nel primo tempo per la prima volta dopo 60 anni, ovvero dalla gara contro il Glenavon in Coppa delle Coppe UEFA 1961/62.

223 Con Brøndby e West Ham, il numero di squadre che hanno partecipato alla fase a gironi di Europa League è salito a 223. In 13 stagioni, le nazioni rappresentate sono state 39.

Highlights: West Ham - Genk 3-0

252 Nella fase a gironi si sono visti 252 gol, una media di 2,63 a partita.

522 William Saliba del Marsiglia ha completato 522 passaggi nella fase a gironi, superando ogni altro giocatore di almeno 130 lunghezze.

Le statistiche non includono le qualificazioni se non diversamente indicato.