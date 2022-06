Turno elite EURO Under 19 2021/22: Austria, Inghilterra, Francia, Israele, Italia, Romania e Serbia qualificate

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 è terminato. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno i padroni di casa della Slovacchia alla fase finale, che si disputerà dal 18 giugno al 1° luglio.

Finora si erano conclusi sei gironi di qualificazione su sette, vinti da Austria, Inghilterra, Francia, Israele, Italia e Romania. Nella prima settimana di giugno è stato disputato l'ultimo mini torneo: Serbia e Ucraina hanno concluso in perfetta parità negli scontri diretti, per differenza reti complessiva e per numero totale di gol segnati, ma a qualificarsi è stata la Serbia grazie a una migliore classifica fair play (10 ammonizioni contro 13).

Il torneo, sorteggiato giovedì 28 aprile all'X-Bionic Sphere di Šamorín-Čilistov, decreterà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 del 2023 in Indonesia.

Al turno elite, le squadre che hanno superato il turno di qualificazione hanno raggiunto il Portogallo, che è entrato in gara direttamente in questa fase.

Sorteggio fase finale Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Italia, Francia

Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

La Spagna ha vinto l'ultima edizione disputatasi per intero, nel 2018/19, ma ha mancato la qualificazione per questa edizione arrivando dietro l'Austria.

La Bosnia ed Erzegovina ha mancato di poco la qualificazione classificandosi dietro la Francia, che ha segnato due gol negli ultimi sette minuti e ha vinto la sfida decisiva del Gruppo 2 per 2-1.

Gruppo 1

Qualificata da vincente del girone: Israele

Altre: Turchia, Ungheria (squadra ospitante), Scozia

Gruppo 2

Qualificata da vincente del girone: Francia (squadra ospitante)

Altre: Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Svezia

Gruppo 3

Qualificata da vincente del girone: Inghilterra (squadra ospitante)

Altre: Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Armenia

Gruppo 4

Qualificata da vincente del girone: Romania

Altre partecipanti: Islanda, Georgia, Croazia (squadra ospitante)

L'Italia si è qualificata in Finlandia

Gruppo 5

Qualificata da vincente del girone: Italia

Altre: Belgio, Finlandia (squadra ospitante), Germania

Gruppo 6

Qualificata da vincente del girone: Serbia

Altre: Ucraina, Norvegia, Olanda (squadra ospitante)

Gruppo 7

Qualificata da vincente del girone: Austria

Altre: Danimarca, Spagna (squadra ospitante)

*Gruppo 7 modificato per la squalifica della Russia