Secondo turno Women's EURO Under 17 2021/22: Olanda, Finlandia, Francia, Germania, Danimarca, Norvegia e Spagna alla fase finale

Il secondo turno del nuovo Campionato Europeo femminile UEFA Under 17 in stile UEFA Nations League ha deciso le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Bosnia-Erzegovina alla fase finale, che si disputerà dal 3 al 15 maggio, oltre alle promozioni e retrocessioni tra le leghe A e B. Il sorteggio della fase finale si è svolto il 5 aprile a Sarajevo.

Sorteggio fase finale Gruppo A: Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Germania (campione in carica), Danimarca, Olanda Gruppo B: Francia, Spagna, Norvegia, Finlandia

La Lega A era formata da 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B dopo il primo turno in autunno. Le squadre sono state sorteggiate in sette gironi; le vincitrici dei mini tornei in sede unica si sono qualificate alla fase finale.

Le squadre della Lega B (comprese le sette squadre retrocesse dalla Lega A al primo turno) si sono sfidate per la promozione in Lega A in sei gironi. Anche la Bosnia-Erzegovina ha preso parte a questa fase, benché il suo posto alla fase finale fosse assicurato in veste di nazione ospitante.

Le promozioni e le retrocessioni tra le Leghe A e B prima del primo turno dell'edizione 2022/23 saranno confermate prima del sorteggio il 31 maggio.

Le prime dei gironi raggiungeranno la Bosnia-Erzegovina padrona di casa alla fase finale, che si giocherà dal 3 al 15 maggio.

La Germania ha vinto l'ultima edizione del torneo nel 2018/19 e sette edizioni su 12. In cerca di una vittoria nella sfida decisiva del girone contro l'Austria, è andata sotto per 2-0 dopo aver perso una giocatrice per espulsione, ma ha rimontato sul 3-2 con tre gol in cinque minuti.

La Spagna ha trionfato quattro volte. L'unica altra vincitrice è stata la Polonia (che non si è qualificata in questa edizione) nel 2012/13.

La Finlandia ha scavalcato l'imbattuta Islanda per la differenza gol Sportsfile via Getty Images

Gruppo A1

Qualificata alla fase finale: Finlandia

Altre nel girone: Islanda, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia

Gruppo A2 

Qualificata alla fase finale: Spagna

Altre nel girone: Ungheria*, Repubblica Ceca

Non ha giocato: Ucraina

Gruppo A3

Qualificata alla fase finale: Norvegia*

Altre nel girone: Svezia, Serbia, Romania

Gruppo A4 

Qualificata alla fase finale: Danimarca*

Altre nel girone: Grecia

Non hanno giocato: Russia, Bielorussia

Russia sospesa fino a nuovo avviso

La Germania si è qualificata davanti all'Austria

Gruppo A5

Qualificata alla fase finale: Germania

Altre nel girone: Austria, Slovenia, Kosovo*

Gruppo A6

Qualificata alla fase finale: Francia

Altre nel girone: Inghilterra, Polonia*, Croazia

Gruppo A7

Qualificata alla fase finale: Olanda

Altre nel girone: Portogallo*, Italia, Montenegro

*Nazione ospitante

Gruppo B1

Promossa in Lega A: Irlanda del Nord

Seconda: Israele*

Nel girone anche: Lussemburgo, Isole Faroe

La sfida tra Israele e Isole Faroe Israel Football Association

Gruppo B2

Promossa in Lega A: Turchia

Seconda: Lettonia

Altre nel girone: Armenia*

Non ha giocato: Galles

Gruppo B3 

Promossa in Lega A: Scozia

Seconda: Albania*

Altre nel girone: Azerbaigian, Macedonia del Nord

Gruppo B4

Promossa in Lega A: Estonia

Seconda: Bulgaria*

Altre nel girone: Georgia

Gruppo B5

Promossa in Lega A: Svizzera

Seconda: Lituania

Altre nel girone: Kazakistan

Il Belgio tornerà in Lega A per il Turno 1 della prossima stagione Football Association of Bosnia and Herzegovina

Gruppo B6

Promossa in Lega A: Belgio

Seconda: Bosnia-Erzegovina* (nazione ospitante fase finale)

Altre nel girone: Moldavia

*Nazione ospitante

Composizione delle leghe dopo il primo turno

Lega A

Vincitrici dei gironi primo turno: Repubblica d'Irlanda (Gruppo A1), Olanda (A2), Svezia (A3), Germania (A4, detentrice), Polonia (A5), Danimarca (A6), Spagna (A7)

Seconde classificate nei gironi del primo turno: Norvegia (A1), Repubblica Ceca (A2), Francia (A3), Portogallo (A4), Russia (A5), Austria (A6), Islanda (A7)

Terze classificate nei gironi del primo turno: Ungheria (A1), Slovenia (A2), Italia (A3), Finlandia (A4), Inghilterra (A5), Grecia (A6), Serbia (A7)

Promosse dalla Lega B: Bielorussia (miglior seconda), Croazia, Kosovo, Montenegro, Romania, Slovacchia, Ucraina

La Bosnia ed Erzegovina ha disputato entrambi i turni anche se ha un posto garantito come nazione ospitante

Lega B

Retrocesse dalla Lega A: Belgio, Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante fase finale), Bulgaria, Irlanda del Nord, Scozia, Svizzera, Galles

Seconde classificate nei gironi del primo turno: Lituania (B2), Estonia (B3), Israele (B4), Turchia (B5), Azerbaigian (B6)

Terze classificate nei gironi del primo turno: Lussemburgo (B1), Kazakistan (B2), Macedonia del Nord (B3), Isole Faroe (B4), Lettonia (B5), Albania (B6)

Quarte classificate nei gironi del primo turno: Georgia (B1), Armenia (B2), Moldavia (B3)