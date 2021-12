UEFA Women's Champions League: i numeri della fase a gironi

0 Il Paris Saint-Germain ha vinto sei partite senza subire gol: si tratta di un record in una fase a gironi delle competizioni UEFA per club con partite di andata e ritorno.

1 Il primo gol della nuova fase a gironi è stato segnato da una giocatrice del club più titolato nella competizione, Melvine Malard del Lyon contro l'Häcken.

Malard entra nella storia

3 Tre squadre – HB Køge, Hoffenheim e Real Madrid – hanno raggiunto la fase a gironi alla prima partecipazione. Anche Benfica, Juventus, Servette e WFC Kharkiv sono arrivate tra le ultime 16 squadre in gara per la prima volta con qualsiasi format. Madrid e Juve sono ai quarti per la prima volta.

5 Squadre che la scorsa stagione sono approdate ai quarti e si sono ripetute in questa edizione: Barcelona, Bayern München, Lyon, Paris e Wolfsburg.

8 Tabea Wassmuth (Wolfsburg) è stata la miglior marcatrice della fase a gironi con otto gol, due in più di Jordyn Huitema.

Wolfsburg ai quarti per la decima volta consecutiva

10 Con la vittoria all'ultima giornata, il Wolfsburg ha compiuto un'impresa unica: arrivare ai quarti per la decima volta consecutiva dall'esordio nel 2012/13.

11 Le prime tre squadre del Gruppo A hanno chiuso la fase a gironi con 11 punti. A qualificarsi sono state Wolfsburg e Juventus, che avevano una miglior differenza reti negli scontri diretti rispetto al Chelsea.

12 Numero di partite che Arsenal e Juventus avranno giocato al termine dei quarti di finale, essendo le uniche squadre che hanno iniziato dal primo turno. Le due formazioni hanno eguagliato lo Zvezda-2005 nel 2008/09 e possono arrivare al nuovo primato di 15 partite.

14 L'Arsenal ha centrato la 14ª qualificazione consecutiva in altrettante partecipazioni dalla prima edizione del 2001/02: si tratta di un record. Il Lione è a quota 13.

25 Il Paris è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 25 gol: uno in più del Barcellona, l'altra squadra che ha chiuso a punteggio pieno.

Highlights: Arsenal - Hoffenheim 4-0

27 Numero totale di gol nelle partite dell'Arsenal (14 realizzati e 13 subiti). La formazione inglese ha preceduto l'Hoffenheim in classifica per un solo gol di differenza negli scontri diretti.

29 Considerando le frazioni di un quarto d'ora nelle 48 partite disputate, la più prolifica è stata quella dal 31' al 45', con 29 gol realizzati (nella fase a gironi di UEFA Champions League, questa fascia oraria è stata la quarta più prolifica). Inoltre ci sono stati 10 gol segnati dopo il 90'.

48 Parate compiute da Kaylan Marckese dell'HB Køge nella fase a gironi. Nessun portiere ha fatto meglio.

50 Il gol di Ada Hegerberg contro il Benfica è stato il 50° con la maglia del Lyon: nessun'altra giocatrice aveva raggiunto questo traguardo con un solo club. Il suo attuale bilancio è di 56 gol in altrettante presenze (con quattro reti prima di passare all'OL).

Hegerberg: 'È bello tornare a segnare'

90,5 Percentuale di precisione nei passaggi del Barcellona, che ha tirato in porta 191 volte, ha segnato 24 gol in sei vittorie e ha avuto un possesso palla medio del 69,3%.

97 Wendie Renard ha saltato le prime quattro gare del Lione per infortunio ma è rientrata e ha avvicinato il suo record di presenze alle 100, che potrebbe raggiungere se arrivasse alle semifinali.

171 Gol totali nella fase a gironi, con una media di 3,57 a partita.

158.939 Spettatori totali nelle 48 partite, di cui 18.344 al Parco dei Principi per Paris-Madrid e 36.058 complessivi per le tre gare allo Juventus Stadium, che ospiterà la finale a maggio.